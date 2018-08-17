Забыли в аэропорту: Кубок Стэнли потерялся по дороге в Новокузнецк

СЕГОДНЯ 08:05 2018-08-17T08:33:01+03:00

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Кубок Стэнли, который должен был прилететь в Новокузнецк утром 17 августа, потерялся. По информации осведомленного источника, его забыли в багажном отделении в Москве.

Драгоценный трофей, который достается победителям Национальной Хоккейной Лиги, должны были доставить в Новокузнецк утром пятницы, однако на борту, прилетевшем в аэропорт «Спиченково», его не оказалось.

– Кубок Стэнли не прилетел в Новокузнецк! Забыли в багажном отделении в аэропорту Москвы, – сообщил «Комсомольской правде» источник в спортивных кругах.

Отметим, что на сегодня в Новокузнецке был намечен показ данного Кубка, начало мероприятия должно было состояться в 13.00 по местному времени.

Как стало известно, Кубок будет доставлен в Новокузнецк другим рейсом. В южную столицу Кузбасса его привезут в 19.00.

Напомним, ранее сообщалось, что Кубок Стэнли в Новокузнецк привезет воспитанник новокузнецкой школы хоккея, который сегодня выступает за клуб Национальной хоккейной лиги в составе команды «Вашингтон Кэпиталз», Дмитрий Орлов. По сложившейся традиции каждый член команды – обладателя Кубка Стэнли имеет право отправиться с ним на родину. Так, например, до Новокузнецка Кубок побывал в Челябинске, где форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не только показал его болельщикам, но и поел из него пельменей.

СПРАВКА

Кубок Стэнли – хоккейный приз, который ежегодно вручается победителю Лиги Чемпионов плей-офф НХЛ. Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 сантиметров с массивным цилиндрическим основанием.

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