2018-08-21T12:44:47+03:00
Общество

День шахтера-2018 в Кемерове: программа празднования

Каким будет главный кузбасский праздник в шахтерской столице
Кирилл ЧАЩИН
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На площади Советов выступят кемеровские музыкальные коллективыНа площади Советов выступят кемеровские музыкальные коллективыФото: Максим КИСЕЛЕВ
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День Шахтера в Кемерове в этом году будут отмечать в субботу 25 августа. Жителей шахтерской столицы ждет веселый праздник на обновленном бульваре Строителей, где покажут кино под открытым небом. На площади Советов выступят кемеровские музыкальные коллективы, а также приглашенный московский исполнитель. Кроме того, вечером в небе прогремит салют.

Центр города

На площади Советов праздник пройдет под звуки живой музыки. В 16.00 начнется выступление кемеровских кавер-групп. Концерт откроет вокально-инструментальный ансамбль «Престо». Через полтора часа на сцене их сменит группа «В главных ролях». Последним выступит коллектив «Коктейль Молотова». Кавер-группы закончат выступать в 20.30. В это время на площади будет проходить фестиваль настольных игр, книжный фестиваль, выставка авторских работ из угля и мастер-класс по рисованию углем. Кроме того, свою выставку о развитии Кемерова и угледобычи представит музей-заповедник «Красная Горка». В 21.00 на сцену выйдет поп-исполнитель Михаил Жуков. Он поет песни своего брата, солиста группы «Руки вверх!», и собственные композиции.

Выступление музыкантов завершится в 22.00, в это же время по традиции с Университетского моста будет запущен праздничный фейерверк. В небо на высоту до 200 метров будут выпущены 697 залпов. Салют продлится восемь минут.

Перед салютом кемеровчан ждет еще одно красочное зрелище. Здание областной филармонии превратится в гигантский холст, который в полной темноте раскрасят более десятка проекторов. Под музыку горожанам покажут созданный к празднику ролик. Световое шоу называется видеомаппинг.

Драмтеатр

На площади перед драматическим театром праздник откроет в 16.00 часовая игровая программа «Сказки гуляют по свету». В это же время начнется концерт детских эстрадных коллективов «Маленькая страна», который продлится до 19.00. С 19.30 до 20.00 кемеровчанам предстоит пережить «Нашествие» ростовых кукол. Кроме того, присутствующие увидят шоу мыльных пузырей. Также до 20.00 ребятам будут показывать мульфильмы. Для тех, кто захочет сделать на память эффектное фото, будет открыта аллея тантамаресок «В тридевятом царстве». Закончится программа у драмтеатра выступлением танцоров с 20.00 до 21.00.

Парк Победы имени Жукова

Самой насыщенной площадкой по традиции станет Парк Победы имени Жукова. В 16.00 здесь начнется концертная программа «Шахтерская слава», которая продлится до 22.00. На другой сцене будет проходить концерт инструментальных групп «С Днем шахтера, земляки!»

С 16.00 до 20.00 в парке будет действовать масса локаций. Так, в детской зоне «Шахтерское золото» пройдет фестиваль рисунков, проект «Раскрась свой мир» и урок рисования на мольбертах. Также горожан будет ждать аллея мастер-классов, игровые площадки, выставка работ выдающихся людей с ограниченными возможностями и фотозоны: «Экзотические животные», «Волшебный картон», «Я - шахтер», тантамареска «Шахтерские пейзажи».

На площадке юных спасателей все желающие смогут научиться оказывать первую медицинскую помощь и пройти курс.

Кроме того, в парке пройдет фестиваль шахтерских стихов и песен, мастер-класс по боксу, детская эстафета и турнир по настольным играм. В 18.00 на танцевальной площадке появятся молодые люди и дамы в красивых костюмах и эффектных платьях, которые исполнят исторические танцы.

Бульвар Строителей

Масштабный праздник с 16.00 до 22.00 пройдет и на бульваре Строителей. Горожане увидят выставку литературы о шахтерах, выставку квадроциклов, выставку технического творчества. На бульваре также состоятся спортивные турниры и мастер-классы изделий декоративно-прикладного искусства, детские игровые программы и танцевальный марафон. Кроме того, для любителей животных будет работать фотозона с собаками.

До 21.00 на сцене будет проходить концертная программа «Шахтерский край, тебе мы посвящаем наши таланты». С 16.00 до 17.30 будет работать «Живой микрофон», в который жители смогут поздравить шахтеров. Во время праздника на большом экране покажут художественный фильм «Большая жизнь». Картина будет идти с 17.30 до 21.00.

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