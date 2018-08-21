2018-08-21T14:05:20+03:00
Общество

Дни Москвы в Кузбассе: гости из столицы поблагодарили за теплый прием

В программе Дней Москвы – концерты, спортивные мероприятия, деловые встречи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Кузбассе стартовали Дни Москвы, в рамках которых запланировано немало мероприятий. Так, московская делегация уже прибыла в Кемерово и приступила к работе.

В состав делегации вошли президент Московской торгово-промышленной палаты и депутат Московской городской думы Владимир Платонов, народная артистка России и депутат Московской городской думы Надежда Бабкина. К слову, Надежда Бабкина помимо выступления, которое начнется 21 августа в 18:30 на площади Советов, дала мастер-класс для кузбасских артистов.

25 мая на Петербургском международном экономическом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве Кузбасса и Москвы, которое затрагивает различные сферы жизни – культуру, экономику, науку. Среди совместных проектов – передача в 2019 году 30 трамвайных вагонов для Кемерова и Москвы, внедрение автоматизированныхсистем «Безопасный город» и «Активный гражданин». И это – только начало!

- На сегодняшний день уже запланировано много совместных проектов. Наша общая цель — сделать жизнь людей более комфортной и дать возможность каждому гражданину реализовать свой потенциал, - сказал Виталий Сучков.

Московские гости подвели итоги конкурса на знание истории и традиций столицы страны, который проводился в социальных сетях, и вручили подарки его победителям. 15 победителей, среди которых есть и дети – получили в подарок туристические путевки в столицу нашей родины. А делегация после этого побывала на Аллее героев в Кемерове. Здесь москвичи возложили венки к мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, почтили память бойцов минутой молчания.

- В Кузбассе живут особые люди, которые с трепетом относятся к своим традициям и истории родного края. Уверена, что сотрудничество Кемеровской области с Москвой принесет пользу обоим субъектам, послужит процветанию Кузбасса, - отметила Надежда Бабкина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Кемерова попытаются перетанцевать другие города
Житель Новокузнецка отремонтировал машину, чтобы скрыть следы преступления
Надежда Бабкина дала советы кузбасским музыкантам
Наказание спустя семь лет после преступления: житель Кемерова ради шутки чуть не сжег человека
В Кемерове два гастролера пытались украсть 40 телефонов
В Кузбассе водитель Lada погиб в лобовом ДТП с грузовиком
Погода в Кемерове 22 августа: сильный дождь и гроза
В Кемерове из здания областного суда эвакуировали людей
На время концерта Надежды Бабкиной в Кемерове перекроют площадь Советов
В Кузбассе полицейские нашли заблудившегося грибника
Жительница Прокопьевска из-за мечты о Toyota Land Cruiser лишилась 300 тысяч рублей
В Кузбассе новый и.о. председателя комитета по управлению госимуществом
Охраннику «Зимней вишни» продлили арест на три месяца
В Кемерове 70 процентов жилфонда подготовили к зиме
В Кузбассе сменился заместитель губернатора по социальным вопросам
На месте стихийного мемориала у «Зимней вишни» установили памятный камень