2018-08-22T06:46:17+03:00
Общество

Предприятия Кузбасса заплатят миллионный штраф за загрязнение воды

От деятельности предприятий пострадали несколько кузбасских рек
Екатерина БОРМОТОВА
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Пять предприятий Кузбасса заплатят крупный штраф за загрязнение рекПять предприятий Кузбасса заплатят крупный штраф за загрязнение рекФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе пять предприятий нарушили правила водопользования. Теперь им предстоит заплатить миллионный штраф.

Нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод выявлены в деятельности «УК Кузбассразрезуголь», «Барзасское товарищество», «Белсток», «Гидроуголь» и «Шахта Заречная». Так, предприятие «Белсток» из города Белова сбрасывало сточные воды без разрешения на право пользования водным объектом, с превышением концентрации нормативов качества по отдельным загрязняющим веществам. Кроме того, предприятие вносило в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду в неполном объеме.

Компания «Гидроуголь» также осуществляла сброс сточных вод ненормативного качества. Данное предприятие занимается добычей и переработкой угля на территории Кемеровского района.

Кедровский и Краснобродский угольные разрезы, входящие в «УК Кузбассразрезуголь» сбрасывали загрязняющие вещества без разрешения органа исполнительной власти. Кроме того, в сточных водах фактические концентрации загрязняющих веществ превышали допустимые нормативы.

Аналогичное нарушение было выявлено и в деятельности «Барзасского товарищества», добывающего каменный уголь открытым и подземным способом на территории города Березовского.

- По результатам проведенной проверки Кемеровский природоохранный прокурор вынес 19 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых водопользователи привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 65 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Природоохранная прокуратура взяла на контроль устранение нарушений закона. Кроме того, суд обязал Краснобродский и Кедровский угольные разрезы обеспечить нормативное качество сточных вод при сбросе в реки Черта, Большая Промышленная и Чесноковка.

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