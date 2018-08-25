Бассейн и сгущенка: как проводят лето медведи из Томской Писаницы

СЕГОДНЯ 13:18 2018-08-25T13:19:02+03:00

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Прошлая неделя в Кузбассе выдалась очень жаркой, а жара не щадит никого – от нее страдают не только люди, но и животные. Как там наш медведь Миша, над которым «Комсомолка» взяла шефство? Да и что с Машей, тоже интересно узнать. Едем их попроведовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/665798" frameborder="0"></iframe> Медведь в Томской Писацине: проведали друга..Фаяз Алекберов

Серьезный мужчина и ветреная девушка

В Томской Писанице жара все же не такая агрессивная, нежели в городе - сказывается большое количество деревьев, которые создают тень и близость к Томи, от которой идет легкий бриз. Медведи заняты каждый своим делом: Миша вальяжно сидит в бассейне и смотрит на прохожих, а в это время Маша уничтожает один за другим пакетики со сгущенкой, которые ей спускают посетители через желоб, при этом очень громко причмокивая. Это выглядит ну очень смешно и контрастно – такой грозный зверь, но такой при этом милый.

- Вот так медведи и спасаются от жары, в бассейне, - рассказывает мой гид по Томской писанице, научный сотрудник Семен Родионов. - Маша поозорнее, она любит выйти из бассейна, а потом как собачка обтряхивается. И как будто нарочно подходит ближе к решетке, чтобы брызги до людей долетали. А Мишаня сидит в бассейне спокойно.

Посетителей у мишек в последние дни было много, закормили их лакомствами, тем не менее это не мешает им продолжать попрошайничать.

- А сладкое им не вредит? – спрашиваю.

- Нет, не вредит. Они же всеядные, - отвечает Семен, - мед же они едят, ягоды едят. У них такой же рацион, как у человека.

Характеры у медведей отличаются из-за разницы возрастов, объясняет Семен. Мише - двадцать два и он «серьезный мужчина», а Маша еще молодая девушка восемнадцати лет, которая любит подурачиться.

Вспоминает случай:

- Я когда фотографировал Мишу, Маша подбежала, голову просунула и смотрит на меня. Не то чтобы она пыталась меня напугать, поиграть захотела.

Миша - подопечный "Комсомолськой правды - Кемерово"Фото: Фаяз Алекберов

Кто в доме хозяин?

Маше кинули очередной пакетик сгущенки. Увидев это, Миша вылез из бассейна и пошел к ней в надежде тоже полакомиться.

-А ссорятся они когда-нибудь? – продолжаю расспрашивать про медвежье житье-бытье.

- Да, бывает. Миша что-нибудь начнет у Маши забирать она ему поддаст и все, - рассказывает Семен.

-Выходит, она в доме хозяйка?

- Да. Можно сказать и так. Было как-то: Миша набрал себе еды, пошел спрятал ее , а потом к Маше подходит, хотел ее порцию забрать. Но та лапой ему поддала, и все, он ушел.

В этот раз «пушистый авантюрист» сумел стащить-таки у Маши хлеб, она это не заметила, была очень занята сгущенкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/665799" frameborder="0"></iframe> Медведь в Томской Писанице..Фаяз Алекберов

Медведи всю жизнь провели в клетке, гулять их выводили лишь тогда, когда они были маленькими. За это время им заменили клетку на более просторную. У Миши своя секция с «берлогой», у Маши своя. В медвежьем доме чисто.

- Мы каждое утро и вечер чистим клетку, - поясняет Семен. - Медведи уже знают, что сейчас придет человек, и сами уходят в отдельную секцию в клетке. Мы их там закрываем , клетку моют, и затем запускаем медведей обратно.

Маша тем временем расправилась со сгущенкой и обратила внимание на нас. Подошла – и как прыгнет на передние лапы. Не страшно, конечно - решетка крепкая, - но впечаляет!

- Я же говорю, озорная она у нас! - комментирует Семен.