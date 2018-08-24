Как отмечают День шахтера 2018 в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-24T14:42:26+03:00

В Горной шории прошли торжества по случаю Дня шахтера. На областной праздник врио губернатора взял с собой супругу и сыновей

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В Кузбассе наступил самый дорогой и значимый праздник – День шахтера. В этом году столицей областного Дня шахтера был выбран Таштагольский район, где сегодня проходят основные торжества.

По шорскому Арбату

Прибывшие на празднование делегации начали свое знакомство с Горной Шорией со знаменитого горнолыжного курорта Шерегеш. На фуникулерах гости поднялись на гору Зеленая, где их встретили шорские творческие коллективы, которые исполнили песни на родном языке и порадовали присутствующих своим мастерством.

У подножия горы Зеленая расположилась выставка-ярмарка коренных малочисленных народов Кузбасса. В выставочных палатках было представлено более тысячи экспонатов – предметы национального быта шорцев, домашняя утварь, изделия из кожи и меха, обереги и сувениры. Всех желающих народные умельцы учили плести пояса и гайтаны.

Таштагольцы показали гостям выставку-ярмарку коренных народов Кузбасса

Следующей точкой праздничного маршрута стал город Таштагол. Делегации прошли по улице 8 Марта, которая является центральной в новой части города. В День шахтера улица 8 Марта буквально превратилась в шорский Арбат. Для гостей организовали культурные и творческие мероприятия – выставки картин и исторических экспонатов, выступления музыкантов и уличную мастерскую художников.

Памятник прародителю шорцев богатырю ОльгудекуФото: Екатерина РОМАНОВА

Стоит отметить, что при подготовке к празднику эта улица была полностью отремонтирована, на ее реконструкцию было направлено порядка 60 миллионов рублей из разных источников, в том числе из областного фонда Дня шахтера.

«Кузбасс – наша совесть и вера»

На торжественном приеме, который прошел в Губернском центре горных лыж и сноуборда, выступил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, который поздравил местных жителей с главным горняцким праздником.

Сергей Цивилев поздравил горняков и вручил им заслуженные наградыФото: Екатерина РОМАНОВА

– Благодаря шахтерскому труду, который начинался в тяжелейших условиях, было тепло в домах по всей стране, было электричество, добывалась руда для нашей промышленности, и поднималось наше государство. Шахтеры не только строили нашу страну, но всегда в трудные времена, когда были войны, отстаивали ее безопасность. Отдавали свои жизни в шахтах, на фронтах и в горячих точках, – сказал Сергей Цивилев.

Он предложил почтить память погибших горняков минутой молчания. В своей речи врио губернатора подчеркнул, что благодаря шахтерскому труду наших дедов, отцов и прадедов горнодобывающая отрасль вышла на новый уровень, стала менее опасной, высокопроизводительной, технологичной. Сергей Цивилев отметил, что сейчас жителям предстоит вывести отрасль на новый виток развития – с применением цифровых технологий.

Часть экспозиции выставки ко Дню шахтера в Губернском центре горных лыж и сноубордаФото: Екатерина РОМАНОВА

– Задачи перед отраслью стоят масштабные. Убежден, что мы с ними достойно справимся. Потому что кузбасские горняки – особые люди: самоотверженные, трудолюбивые, мужественные. Их достижения и победы – та основа, на которой нам предстоит строить современный, процветающий Кузбасс», – сказал Цивилев.

В следующем году столицей Дня шахтера станет Гурьевский район, главе Сергею Малышеву передали символ праздникаФото: Екатерина РОМАНОВА

На торжественном приеме он также вручил областные награды заслуженным шахтерам. А также передал им поздравления от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, зачитав телеграмму.

Позже шахтеров поздравил народный артист Олег Газманов, который исполнил песню про Кузбасс и шахтерский труд.