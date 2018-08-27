Владимир Путин согласен отпраздновать 300-летие начала угольных работ в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-27T15:13:06+03:00

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Владимир Путин поддержал идею кузбасских горняков отпраздновать в 2021 году 300-летие начало угольных работ в Кузбассе. Президент отметил, что это событие является знаковым для всей страны.

В понедельник, 27 августа, Владимир Путин во время рабочего визита в Кузбасс посетил разрез «Черниговский». Там глава государства встретился и пообщался с горняками. Рабочие горно-обогатительного комплекса предложили президенту отпраздновать 300-летие со дня обнаружения первого угля в Кузбассе. Памятная дата наступит в 2021 году. Путин эту идею поддержал и отметил, что начало освоения Кузнецкого угольного бассейна является знаковым не только для угледобывающей отрасли, но и для всей страны.

— Это большое, знаковое событие будет для страны. Так и сделаем, — сказал в ответ на предложение Владимир Путин.

Президент отметил, что сегодня Кузбасс является лидером отрасли в стране. Из 148 тысяч российских угольщиков, 90 тысяч работают в Кемеровской области.

— Общий объем добычи в прошлом году составил 240 миллионов тонн, а в Кузбассе — свыше 55. То есть Кузбасс — абсолютный лидер в отрасли, — добавил Путин.

Напомним, что 27 августа Владимир Путин прилетел в Кемерово, чтобы провести заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.