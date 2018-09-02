Житель Кемерова продает кота-экстрасенса за 5 миллионов рублей
Житель Кемерова разместил в Сети объявление о продаже кота за 5 миллионов рублей. Хозяин животного утверждает, что Бася видит привидения и духов.
«Продам кота британца-экстрасенса, видит приведения и духов, опытные экстрасенсы смогут общаться через него с потусторонним миром. Сразу определяет на наличие в квартире, доме злых или добрых сил. С ним нужно заниматься, нужны хорошие руки», – написал кемеровчанин Владимир на сайте бесплатных объявлений.
Скриншот: avito.ru
Как рассказал хозяин животного «Комсомолке», коту по кличке Бася четыре года. Экстрасенсорные способности питомца проявились тогда, когда его хозяева искали себе новое жилье.
– Дом хотели купить, но кот туда никак не хотел идти. Соседи потом рассказали, что там жила бабушка, вроде как ведьма. Потом в квартиру съемную мы хотели заезжать, он нас не пустил туда. Оказалось, что в квартире кто-то совершил суицид, – рассказал хозяин кота.
По словам Владимира, питомец сейчас живет на даче, в съемную квартиру семья не может его взять. Поэтому британца решили продать.