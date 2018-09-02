2018-09-02T09:37:06+03:00
Общество

Житель Кемерова продает кота-экстрасенса за 5 миллионов рублей

Животное, по словам хозяина, видит злых духов
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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Житель Кемерова разместил в Сети объявление о продаже кота за 5 миллионов рублей. Хозяин животного утверждает, что Бася видит привидения и духов.

«Продам кота британца-экстрасенса, видит приведения и духов, опытные экстрасенсы смогут общаться через него с потусторонним миром. Сразу определяет на наличие в квартире, доме злых или добрых сил. С ним нужно заниматься, нужны хорошие руки», – написал кемеровчанин Владимир на сайте бесплатных объявлений.

Скриншот: avito.ru

Скриншот: avito.ru

Как рассказал хозяин животного «Комсомолке», коту по кличке Бася четыре года. Экстрасенсорные способности питомца проявились тогда, когда его хозяева искали себе новое жилье.

– Дом хотели купить, но кот туда никак не хотел идти. Соседи потом рассказали, что там жила бабушка, вроде как ведьма. Потом в квартиру съемную мы хотели заезжать, он нас не пустил туда. Оказалось, что в квартире кто-то совершил суицид, – рассказал хозяин кота.

По словам Владимира, питомец сейчас живет на даче, в съемную квартиру семья не может его взять. Поэтому британца решили продать.

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