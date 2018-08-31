Кишечная палочка, грызуны и тараканы: В Кемерове проверили службы доставки суши

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-31T10:25:05+03:00

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В Кемерове эксперты лаборатории проверили суши десяти служб доставки. Результаты оказались неутешительными – почти во всех роллах была найдена кишечная палочка. На самих предприятиях специалисты Роспотребнадзора выявили массу нарушений.

Проверку суши в столице Кузбасса провел «Кемеровский ЦСМ». Специалисты заказали наборы десяти фирм, известных под вывесками: «Фудзи», «Сильвер Фуд», «Студия Суши», «Суши Лавка», «Суши Маркет», «Enjoy Sushi», Yokoso, PANDA ROLLS, Суши Лав, Суши- магазин «Токио».

Сама доставка уже вызвала вопросу у экспертов. Такие скоропортящиеся продукты должны доставляться температуре + 4 градуса. Для этого доставщики должны использовать специальные сумки-холодильники. Однако вместо этого они привозят контейнеры с едой в целлофановых пакетах. В термосумке привезли только роллы из Суши-магазина «Токио».

В лаборатории специалисты оценили образцы по микробиологическим показателям. Проверку прошли только суши из «Сильвер Фуд».

– Во всех остальных роллах были выявлены бактерии группы кишечной палочки в нормированном объеме и общее микробное осеменение, – рассказала главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Татьяна Спинина.

По результатам лабораторного исследования Роспотребнадзор начал проводить внеплановые проверки и административные расследования.

– На предприятиях было выявлено наличие насекомых и грызунов, были нарушены требования к раздаче блюд. Отсутствовала маркировка с указанием даты и времени изготовления, – отметила Татьяна Спинина.

Кроме того, на предприятиях для чистки посуды использовались грязные щетки и щетки с плесенью. На самом инвентаре и в холодильниках были найдены бактерии кишечной палочки, что говорит об отсутствии дезинфекции и нарушении требований к хранению сырья и готовой продукции. Для приготовления суши использовались овощи с плесень и гнилью.

Персонал предприятий, на которых прошла проверка, не имел медицинских книжек. Кроме того, повара нарушали санитарные требования к личной гигиене. На руках персонала также нашли бактерии кишечной палочки.

Результаты проверки Роспотребнадзора в отношении ООО «Икура» («Студия Суши») и ИП Кетова («Суши Маркет») направлены суд. Предприятиями грозит приостановка деятельности на три месяца, а также штрафы. В других фирмах проверки продолжаются. Некоторые предприниматели поспешили сменить адрес, чтобы не встречаться с Роспотребнадзором, или же заранее скрывали место своего нахождения.

Два предприятия поданы на приостановку деятельности Студии Суши (ООО «Икура») и на ИП Кетова «Суши Маркет».

– Мы вышли на предприятие «Кухни Востока», предприятия по адресу, по которому делали заказ, уже не существует. Также выходили на ИП Маничев («Enjoy Sushi»). На момент проверка там фактически было другое юридическое лицо, – говорит Татьяна Спинина. Специалисты надзорного ведомства называют такое поведение предпринимателей безответственным.

Также в «Кемеровском ЦСМ» оценили, должным ли образом производители суши информируют потребителей о своей продукции. Речь идет о дате и времени изготовления, условиях хранения, сроки годности и пищевой ценности продукции и так далее. Ни одно предприятие не прошло проверку. Лучший результат был ООО «Фудзи», которое выполнило пять пунктов из семи. На упаковке не был лишь указан состав продукции и пищевая ценность.

Единственным положительным результатом испытаний стала новость, что в рыбе и рисе, из которых сделали роллы, не нашли токсичных металлов и элементов.