2018-08-31T11:52:38+03:00
Общество

Администрация Новокузнецка проедет по городу в инвалидных колясках

Театра кукол «Сказ» запускает новый проект «Три толстяка»
Екатерина РОМАНОВА
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Администрация Новокузнецка проедет по городу в инвалидных коляскахАдминистрация Новокузнецка проедет по городу в инвалидных коляскахФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкий театр кукол «Сказ» получил президентский грант на проект «Три толстяка». Этот проект ориентирован на детей и взрослых с инвалидностью, а точнее – с неограниченными возможностями.

Сложно ли жить людям с инвалидностью в мире, где не учитываются ограниченные возможности здоровья? Могут ли те, кого принято называть здоровыми людьми, интегрироваться в совершенно особый мир детей и взрослых с неограниченными возможностями и с некоторыми особенностями здоровья? Ответ на это в скором времени даст проект совместного проекта городов Новокузнецка и Санкт-Петербурга «Три толстяка».

- Этот проект предполагался для тучных людей, которым сложно передвигаться, - рассказал о зарождении проекта Давид Бурман, президент Международного фестиваля Кукart, член

экспертного совета по негосударственным театрам Комитета по культуре Санкт-Петербурга. – Когда узнал, что «Коммунар» будет передаваться театру кукол «Сказ», я предложил переключить в другой ракурс. Три толстяка – символ жадности, лицемерия и безразличия. Та форма, против которой мы и восстанем.

«Восстание» - это и есть первая часть проекта, который на своем финальном этапе будет проходить прямо на улице, на площадке, которая будет специально организована рядом с «Коммунаром». Здесь возведут снежный городок для спектакля – проекта, построят большой снежный лабиринт. Одними из первых пройти по этому лабиринту предстоит новокузнецким чиновникам. Точнее, не пройти, а проехать – на инвалидной коляске по снегу. По словам главного режиссера театра кукол «Сказ» Юрия Самойлова, специально для этого на площадке будет находиться несколько инвалидных колясок. Цель такого «катания» на физическом и эмоциональном уровне понять, с чем каждый день сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Они должны восстать, победить вылепленных три страшных символа. Восстание не означает разрушение, восстание предполагает созидание, - отметил Давид Бурман.

«Я смог, и ты сможешь!» - таков девиз у «Трех толстяков». Это слова замечательного актера и режиссера Владимира Машкова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Я смог, и ты сможешь!» - таков девиз у «Трех толстяков». Это слова замечательного актера и режиссера Владимира Машкова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вторая часть проекта – «Театр за столом» - большая импровизация, в которой примут участие актеры с инвалидностью. У каждого – редкие заболевания, ограничивающие движения, но открывающие безграничные возможности фантазии и творчеству. Многие из них раньше не могли даже подумать, что станут актерами, однако первые занятия уже идут. В декабре же, когда проект подойдет к своей финальной стадии, актеры сядут за стол, а спектакль, который они покажут, будет демонстрироваться на большой экран.

«Я смог, и ты сможешь!» - таков девиз у «Трех толстяков». Это слова замечательного актера и режиссера Владимира Машкова. Когда-то он и сам учился заново ходить – благодаря куклам театра «Сказ». Потому-то сейчас Машков – один из ведущих проекта театра - «Кукла лечит» и с радостью помогает любимому новокузнецкому театру во всех его проектах. В том числе – и с «Тремя толстяками».

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