Пивнушки отфильтруют: Заведения хотят убрать с первых этажей

СЕГОДНЯ 05:26 2018-09-04T05:44:38+03:00

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- Я живу в жилом доме на проспекте Шахтеров, 60б на втором этаже. У нас пивнушек тут четыре штуки, и одна из них прямо под нами. У меня ребенок маленький. Так вот, каждые выходные, а то и в будни, под окнами собираются вечно орущие пьяные женщины и мужчины, музыка на всю катушку, маты и дым от сигарет прямо в окно. Работают они до трех часов ночи, гулянья эти достали уже, - описывает кемеровчанка Оксана Деева довольно типичную для многих дворов картину.

Рядом с пивными магазинами часто собираются пьяные компании, поведение которых внезапно может стать агрессивным - пройти по двору становится небезопасно.

- Три года назад на Сибиряков-Гвардейцев начался расцвет пивнух. Они открывались в районе студенческих общежитий. Вечерами очень часто возле них собирались веселые компании, от которых не знаешь, чего ожидать. Однажды я шла мимо такой, и один из молодых людей резко развернулся, закричал на меня и топнул ногой. Я очень перепугалась, - говорит Анастасия Антонович.

Жители региона с каждым годом пьют все больше пенного, сообщает статистикаФото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечает заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев, в полицию регулярно поступают сообщения о различных правонарушениях от жителей домов, в которых расположены пивные магазины. Кроме того, обилие пивточек напрямую влияет на состояние так называемой пьяной преступности.

- Потребители пенного напитка в состоянии опьянения как сами совершают противоправные деяния, так и становятся потерпевшими от них. Сокращение количества таких магазинов позволит существенно оздоровить сложившуюся ситуацию, - отмечает Владимир Сергеев.

Пить надо меньше

Главный нарколог Кемеровской области Андрей Лопатин обращает внимание на напряженную демографическую ситуацию, которая сложилась и в стране, и в нашем регионе. Помимо прочего, алкоголь сильно влияет на продолжительность жизни. Чтобы снизить количество потребления алкоголя, нужно в том числе снизить шаговую доступность спиртных напитков. Для этого необходимо использовать все возможности, считает нарколог.

Горожанка Наталья Шаблова признается, что раньше постоянно покупала пиво - благо рядом с домом стоят три пивных магазина. Но потом девушка поняла, что ведет неправильный образ жизни, и бросила пить вообще.

- Если сократить количество магазинов, то употребление уменьшится, - считает Наталья. - На примере своего мужа могу сказать, если будет далеко магазин, он не пойдет из-за лени.

От работы пивных точек зачастую страдают жители ближайших дворовФото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на многочисленные жалобы кузбассовцев, с каждым годом пивных магазинов становится все больше. Одна из сетей за последние два года открыла по области 200 магазинов. Сейчас в Кузбассе 1812 пивных точек, из них только в Кемерове - 472, в Новокузнецке - 255. На первых этажах домов и в пристройках располагаются 964 пивных магазина.

По мнению экспертов, такое засилье объясняется высокой доходностью бизнеса, спросом и небольшими вложениями.

- У нас в доме недавно хотели пивнушку открыть на первом этаже, подписи собирали. Я был категорически против этого, как и все соседи. Ведь многие из тех, кто будет покупать там пиво, пить его будет в нашем дворе, а если по нужде приспичит... тоже далеко не пойдут. В соседних дворах, где разливные магазины, вижу такую картину, - говорит кемеровчанин Денис Щеголев.

Здоровье важнее денег

Выслушав жалобы кузбассовцев на засилье пивнушек, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев решил сократить количество пивных магазинов в жилых домах и пристройках к ним.

- В поездках по Кузбассу я часто слышу жалобы на повсеместную и бесконтрольную торговлю пивом, в основном на первых этажах жилых домов, часто рядом со школами, вузами, больницами. Мы собрали мнения экспертов, экономистов, медиков и разработали законопроект по сокращению количества пивных магазинов в жилых домах, в пристройках к домам как в городах, так и в сельских поселениях, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Есть дома в Кемерове, в которых работает по четыре пивных магазинаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Созданный по инициативе Цивилева законопроект предполагает закрыть пивные точки площадью менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров в селах. Эти размеры взяты из федерального закона о продаже крепкого алкоголя. Кроме того, власти хотят запретить продажу пива в праздничные дни: День Победы, День молодежи, День России, День знаний, День защиты детей, на последний звонок, выпускные и Всероссийский день трезвости. За нарушение запрета должностным лица будет грозить штраф до 40 тысяч рублей, а юридическим - до 300 тысяч.

- Областной бюджет, конечно, после закрытия пивных магазинов недополучит какие-то налоги, но это ничто по сравнению с положительным эффектом, который мы увидим в ближайшее время. Забота о здоровье граждан - это главный приоритет для нас, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев решил покончить с засильем пивнушек. Фото: АКО

Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина поддерживает инициативу Цивилева и считает, что бизнес адаптируется под новые реалии.

- Бизнес есть бизнес, у него должна быть возможность перепрофилироваться. Я думаю, что предприниматели найдут какие-то другие ниши, войдут в более цивилизованное русло. Пивные магазины имеют право на существование, но это не должно быть настолько общедоступно и открыто. Я думаю, они справятся, будут укрупняться, - отметила Вероника Трихина. - Этот законопроект мы обсуждали с предпринимателями на заседании общественного совета при департаменте. Все участники поддержали.

Проект закона уже выставлен на обсуждение. До 27 сентября будет собрано общественное мнение и выслушаны все доводы за и против. После этого проект будет вынесен на первую сессию областного Совета.