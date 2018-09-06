Вместо гаражей и зарослей – Мариинский театр и Русский музей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-06T14:40:39+03:00

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Только представьте: вы идете по вымощенной брусчаткой набережной, от которой веет поэзией XIX века, из ближайшего окна доносятся звуки арфы, а навстречу вам бежит улыбающаяся гимназистка, косы которой растрепались на ветру… И все это происходит в вашем родном городе, в центре которого еще три года назад текла грязная речка с поросшими берегами. Это 2021 год, а вы идете по кварталу искусств, где разместились филиалы Мариинского театра, Русского музея, Гнесинки, хореографическое, музыкальное и художественное училище и много чего еще.

Решение о том, что в Кузбассе появится культурный кластер, было принято в июне 2018 года. Эту идею врио губернатора Сергей Цивилев озвучил главе государства Владимиру Путину и получил поддержку.

И вот специалисты уже выбирают площадку для квартала искусств, который построят в столице Кемеровской области. И это будет набережная реки Искитимки. Поросшие дикими зарослями, неокультуренные берега, на первый взгляд показались совсем не подходящим местом для музыки Баха или балета «Щелкунчик». С другой - место покоряло своей шаговой доступностью, все-таки это центр города. И в итоге выбор был сделан в пользу набережной.

На месте диких зарослей появится филиал Мариинского театра

Откладывать в долгий ящик начало работ не стали - сразу же приступили к расчистке берегов: здесь вырубили старые тополя, причем хвойные деревья, которые были высажены в начале 80-х годов прошлого века, остались нетронутыми.

Идея расчистки набережной показалась горожанам привлекательной. Ведь дикие заросли в центре города - сомнительный показатель культуры. Да и для прогулок эта зона не особенно подходила.

- Моя студенческая подруга жила неподалеку от Университетского моста и ходила по нему в КемГУ. Поступали мы в начале 2000-х, а до этого многие ходили в вуз на подготовительные курсы, возвращались с которых поздно. Помню, она рассказывала, что даже зимой ей было страшно ходить по мосту и рядом с ним, хотя деревья просвечивают и все видно. А летом так вообще старалась держаться от этого места подальше. Опять же у них во дворе рассказывали, что туда один раз пьяные подростки девушку затащили… Говорили, что там бомжи ночуют и наркоманы. Может, и слухи, но если с моста смотреть на эти лесопосадки, то бутылок там, и правда, очень много валялось, да еще и куча разного мусора, - рассказала кемеровчанка Марина Князева.

Это мнение разделила и правнучка основателей Кемерова Василия и Митрофана Щегловых Ольга Смирнова.

- Очень некрасиво в центре города иметь заросшую набережную, заставленную гаражами. Если будет место для прогулок, я смогу чаще гулять в тех местах, где жили мои предки, где пасли лошадей, где строили свой дом, где заготавливали сено для скота и выращивали урожай, который продавали на базаре, располагавшемся на месте современной площади Кирова, - отметила потомственная кемеровчанка.

Некоторые горожане, поддерживая в целом идею окультуривания берегов Искитимки и родного края, озаботились вопросом сохранения местной флоры и фауны.

Сейчас на берегах Искитимки ведутся работы по расчистке участка под строительствоФото: Екатерина БОРМОТОВА

- То, что стали облагораживать, - это очень хорошо. Только, пожалуйста, не в ущерб флоре и фауне. Деревья - это же наши легкие в таком загруженном транспортом и заводами городе. Старые спилили, новые нескоро вырастут. А еще местная достопримечательность - уточки, им где жить? Если они улетят из-за новостроя и больше не вернутся, будет очень жаль. С детьми иногда ходим их кормить, - высказалась еще одна местная жительница Елена Брикова.

КОНКРЕТНО

Возрождать традиции и создавать новые возможности

И, конечно, у кемеровчан остается вопрос, когда планируется приступить к строительству квартала искусств, что здесь в итоге появится и как будет развиваться.

Мы обратились с этим вопросом к человеку, который по-настоящему вкладывает душу в этот проект. Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области, ответил вполне доходчиво.

- Внешний лоск и красота ничего не стоят без содержания. Восстанавливая архитектурное наследие, разбивая парки и скверы, мы будем возрождать лучшие традиции и создавать новые возможности культурного развития.

Кузбасский культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс, а именно так он будет называться, с концертными залами, театрами и творческими школами станет основой двух кварталов искусств. Один из них будет в Кемерове, другой - в Новокузнецке. Мы действительно подхватили инициативу Президента России Владимира Путина, и он оценил нашу активность и энергию. Нам будет оказана всесторонняя поддержка в реализации этого масштабного проекта.

В Кемерове появятся филиалы Государственного Русского музея и Мариинского театра. У нас начнет работать не просто музыкальное училище, а своя сибирская Гнесинка с интернатом для детей, общежитием для студентов и жильем для приглашенных маэстро. Подготовительные работы уже начались, проект одобрен и утвержден. В ближайшее время начнутся и строительные работы.

Что же касается Новокузнецка, то там на базе отреставрированного кинотеатра начнет работу Театр кукол. Получат новую жизнь Новокузнецкий драмтеатр, планетарий, площадь Искусств и городской парк имени Гагарина. Откроется арт-студия Новокузнецкого колледжа искусств, а городская среда станет интерактивной.

Мы создадим пространство, на котором ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. И доступ к духовной сокровищнице будет у каждого кузбассовца.

- А как же уточки, - уточнили мы у Сергея Цивилева.

- И уточки будут, - улыбнулся нам Сергей Евгеньевич, - вы даже себе не представляете, сколько всего нового и красивого будет у нас в Кузбассе!