2018-09-08T14:45:42+03:00
Общество

Певица Настя Кудри, дочь совладельца «Кузбассразрезугля», лишилась пальцев

Певице ампутировали два пальца после автоаварии
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дочери совладельца «Кузбассразрезугля» Настя Кудри лишилась пальцев. Фото: Instagram Насти Кудри.Дочери совладельца «Кузбассразрезугля» Настя Кудри лишилась пальцев. Фото: Instagram Насти Кудри.
Изменить размер текста:

Набирающей популярность исполнительнице Насте Кудри, дочке миллиардера и совладельца «Кузбассразрезугля» и УГМК Игоря Кудряшкина, врачи ампутировали два пальца. Это случилось после аварии, в которую попала певица в июне. Однако лишь сейчас девушка нашла силы показать свои руки.

Певице ампутировали два пальца после автоаварии. Фото: Instagram Насти Кудри.

Певице ампутировали два пальца после автоаварии. Фото: Instagram Насти Кудри.

В июне нынешнего года Настя Кудри будучи в Ницце попала в аварию, - сообщает "Экспресс-газета". Девушка ехала по серпантину, когда ей на встречу выехала машина. Чтобы избежать столкновения, Настя Кудри вывернула руль – и автомобиль упал вниз с 18-метровой скалы. Певицу без сознания доставили в местную больницу. Врачи, осмотрев девушку, приняли решение частично ампутировать два пальца на правой руке – мизинец и безымянный. В течение некоторого времени девушка скрывала полученную травму, но накануне нашла в себе силы показать поврежденную руку.

В Конце июня Настя Кудри разместила в Instagram фото с забинтованной рукой и призывом ценить жизнь и правильно расставлять приоритеты. Фото: Instagram Насти Кудри.

В Конце июня Настя Кудри разместила в Instagram фото с забинтованной рукой и призывом ценить жизнь и правильно расставлять приоритеты. Фото: Instagram Насти Кудри.

«И мне хватит, без двух их десяти посчитать на пальцах всех, кто близки», - написала Настя Кудри в своем Instagram. Девушки призналась, что понимает: происшествие не лишило ее дееспособности. «Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для Моих песен пальцев вполне хватает… Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя! Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи». Сейчас певица вновь приступила к репетициям.

Настя Кудри – певица, дочь угольного олигарха Игоря Кудряшкина, который является совладельцем компаний «Кузбассразрезуголь» и УГМК, а также владельцев 85% акций «Европейской медиагруппы» (телеканал Europa Plus TV, радиостанции «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и ряд других). Несколько лет назад Настя Кудри занялась музыкой и вокалом, а отец поддержал ее в этом начинании.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится море
Море, солнце, пальмы и зыбучий песок. Так выглядит счастье, ведь большинство из нас увлеченно занято тем, что работает 11 месяцев в году для того, чтобы месяц провести на юге, наслаждаясь ничегонеделанием. И все же, к чему снится море? Разбираемся по самы
Новости 24
Погода в Кемерове 9 сентября: град и немного солнца
Власти Новокузнецка помогут жильцам дома, пострадавшим от пожара в кафе
В кузбасской колонии открылся профилакторий для заключенных
В поселке Каз открылся крупнейший в Таштагольском районе Дворец спорта
Кемеровчане на сутки останутся без холодной воды
Кемеровчанин влез в чужое окно и попал в полицию
Житель Новокузнецка ограбил пенсионерку за долги ее сына
В Кузбассе водитель получил срок за пьяное ДТП с двумя погибшими
В Новокузнецке мужчина поджег чужой автомобиль из любопытства
Кемеровский ТЦ «Рио» продолжает работать
На устранение аварии на шахте Тихова в Ленинске-Кузнецком понадобится 24 часа
В Междуреченске 34-летний мужчина попал под колеса электрички
Кемеровский суд продлил арест пожарному Сергею Генину еще на месяц
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного Генина отпустят через месяц – адвокат
Следствие увеличило объем обвинения тушившему «Зимнюю вишню» пожарному
В Тяжинском районе из-за нарушений закрыли колодцы