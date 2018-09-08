Певица Настя Кудри, дочь совладельца «Кузбассразрезугля», лишилась пальцев

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-08T14:45:42+03:00

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Набирающей популярность исполнительнице Насте Кудри, дочке миллиардера и совладельца «Кузбассразрезугля» и УГМК Игоря Кудряшкина, врачи ампутировали два пальца. Это случилось после аварии, в которую попала певица в июне. Однако лишь сейчас девушка нашла силы показать свои руки.

Певице ампутировали два пальца после автоаварии. Фото: Instagram Насти Кудри.

В июне нынешнего года Настя Кудри будучи в Ницце попала в аварию, - сообщает "Экспресс-газета". Девушка ехала по серпантину, когда ей на встречу выехала машина. Чтобы избежать столкновения, Настя Кудри вывернула руль – и автомобиль упал вниз с 18-метровой скалы. Певицу без сознания доставили в местную больницу. Врачи, осмотрев девушку, приняли решение частично ампутировать два пальца на правой руке – мизинец и безымянный. В течение некоторого времени девушка скрывала полученную травму, но накануне нашла в себе силы показать поврежденную руку.

В Конце июня Настя Кудри разместила в Instagram фото с забинтованной рукой и призывом ценить жизнь и правильно расставлять приоритеты. Фото: Instagram Насти Кудри.

«И мне хватит, без двух их десяти посчитать на пальцах всех, кто близки», - написала Настя Кудри в своем Instagram. Девушки призналась, что понимает: происшествие не лишило ее дееспособности. «Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для Моих песен пальцев вполне хватает… Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя! Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи». Сейчас певица вновь приступила к репетициям.

Настя Кудри – певица, дочь угольного олигарха Игоря Кудряшкина, который является совладельцем компаний «Кузбассразрезуголь» и УГМК, а также владельцев 85% акций «Европейской медиагруппы» (телеканал Europa Plus TV, радиостанции «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и ряд других). Несколько лет назад Настя Кудри занялась музыкой и вокалом, а отец поддержал ее в этом начинании.