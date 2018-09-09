2018-09-09T20:09:21+03:00
Общество

«Я немного переживал за результаты». Сергей Цивилев рассказал о выборах

Врио губернатора Кузбасса встретился с журналистами
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Сергей ЦивилевСергей ЦивилевФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кандидат в губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев рассказала о том, как готовился ко дню голосования и как провел 9 сентября. Вечером врио губернатора Кузбасса встретился с журналистами.

– Я утро начал с того, что побывал на избирательных участках, посмотрел, как организованы выборы. Я был не на одном избирательном участке. С каким настроением люди идут на выборы! Я даже попробовал, что готовят на выборах. Люди были радостные, с хорошим настроением с улыбками, – рассказал Сергей Цивилев.

Врио губернатора рассказал, что сегодня к нему подходили кузбассовцы и рассказывали о своих бедах и проблемах. Узнав о них, Цивилев старался оперативно их решить.

По словам Сергея Цивилева, перед выборами он немного переживал за результаты.

– Если честно, я немного переживал за результаты, особенно в последние два дня, и чем ближе к выборам, тем больше волнения. Переживал: а правильно ли мы приоритеты расставили? Может быть, действительно, нужно было больше уделять внимание выборам…Результаты выбора я знаю только по явке на 18:00 – и больше ничего не знаю. Потому что выборы для нас являются только небольшим моментом, а основное – реформы, – отметил Цивилев. – Я сегодня в 02:30 вылетаю во Владивосток, там 10 числа собирается большое количество мероприятий. Я хочу сам лично там везде пройти, все посмотреть. Потому что мы же поставили себе цель – Кузбасс №1 за Уралом.

Напомним, что 9 сентября в Кемеровской области проходили выборы губернатора и депутатов областного совета.

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