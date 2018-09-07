2018-09-07T13:03:01+03:00
Происшествия

Подтопление на шахте Тихова в Кузбассе: с аварийного участка эвакуировали 212 человек

Всего под землей в момент аварии находились 289 человек
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: metholding.ruФото: metholding.ru
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В пятницу, 7 сентября, на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло подтопление. В момент аварии под землей находились 289 человек.

На шахте на глубине более 300 метров вышел из строя водооткачивающий насос, что стало причиной подтопления одного из участков. С аварийной площади были эвакуированы 212 человек, угрозы их жизни и здоровью нет.

– 77 человек вместе с горноспасателями остаются под землей для монтажа оборудования, которое будет производить откачку воды, – сообщили «Комсомольской правде – Кемерово» в главном управлении МЧС региона.

На самой шахте происшествие комментировать отказались.

Справка «КП»

Первая очередь шахты имени С.Д. Тихова, которая принадлежит Промышленно-металлургическому холдингу, была введена в эксплуатацию 10 июля 2017 года. Ее проектная мощность составляет 1,5 миллиона тонн угля в год. Предприятие производит дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж. Инвестиции ПМХ в строительство составили 12,5 миллиарда рублей. С запуском объекта для области создано более 1500 новых рабочих мест.

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