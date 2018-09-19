2018-09-19T15:03:18+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса обвиняет врачей в смерти своей молодой жены

Мужчина намерен привлечь медиков к ответственности
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: скриншот "Вести 42"Фото: скриншот "Вести 42"
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Житель Прокопьевска обвиняет врачей городской больницы в том, что по их вине скончалась его супруга.

Разрушенная семья, двое маленьких детей – вот то, с чем остался житель Прокопьевска после того, как скончалась его жена, Ольга Харитонова. Женщину доставили в больницу с удушьем, обследовали, поставили первичный диагноз – обширный невроз. Затем диагноз изменился на панкреатит. Начали лечение, но через сутки Ольга умерла. Причиной смерти врачи указали тромбоэмобию легочной артерии, которую, в свою очередь, спровоцировал запущенный варикоз.

Но Игорь Харитонов не верит в диагноз: по его словам, женщина была здоровой, болела редко, и уж тем более не было у нее запущенного варикоза. Не обнаружил патологии вен во время обследования и сосудистый хирург.

- При сканировании вен, которое я выполнял, патологии нижних конечностей не видел, кроме перелома, который у нее был, - рассказал хирург Юрий Бабош телеканалу «Вести 42».

Фото: скриншот "Вести 42"

Фото: скриншот "Вести 42"

И действительно: в больницу женщину доставили со сломанным коленом, с фиксатором сустава и на костылях. Возможно, что именно длительная иммобилизация и спровоцировала болезнь, приведшую к смерти. Адвокат Игоря Харитонова уверен: если бы диагноз был поставлен вовремя и правильно, а женщину поместили в реанимацию, Ольга сейчас была бы жива. Убитый горем вдовец намерен довести дело до суда, тем более, что случаем смерти пациентки уже заинтересовались следственные органы.

- Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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