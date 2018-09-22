Бобры, инопланетные гимнасты и морские львы: на арене кемеровского цирка звезды галактики

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-22T11:51:30+03:00

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Сияющие наряды, вспышки лазеров, люди, парящие в невесомости. Все верно – кемеровский цирк превратился в космический корабль и рванул в путешествие по галактике. В «Звездный круиз» отправился и корреспондент «Комсомольской правды». Присоединяйтесь!

Солнце на шаре и созвездие «Пегас »

Серебристые, сверкающие – одним словом просто космос – на арене появляются артисты, словно прилетевшие из будущего. Они приветствуют зрителей.

- Друзья, капитан корабля приглашает всех в звездный круиз!

Все уносятся и на сцене остаётся гимнастка. Она крутится в обруче, запуская корабль в космос. Взлетаем.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

Пять минут, загорается свет. На арену врываются белые и чёрные скакуны. На головах розовые перья, на бочках – стразы. Мы приземлились на созвездии «Пегас».

По одному лишь взмаху руки дрессировщика кони вздымаются вверх. И вдруг на сцене появляется маленькая пятнистая лошадка.

- Ой, какая красавица! Какая милашка, - говорит девочка в зале.

А девочка-то не только красивая, но и талантливая. Так грациозно скачет по арене, словно ее копытца даже не касаются манежа. А как изящно она выгибается в поклоне.

И зрители тем временем отправляются дальше. Вдруг всё начинает сиять золотом – так близко мы приблизились к солнцу.

На арене появляется артистка в сверкающем желтом костюме. И появляется довольно оригинально – прямо на шаре. Она так ловко балансирует на серебристом круге, будто бы парит прямо над ним. При этом девушка умудряется жонглировать булавами. Создается ощущение, что она способна вращать планеты.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

Бобры в космосе

Пушистые, милые и забавные – в звёздном круизе есть остановочка и на планете бобров. На первый взгляд неповоротливые и неуклюжие, животные показывают настоящие чудеса в космосе.

Прыгают, проходят полосу препятствий, парят над зрителями, взбираются по лестнице, лихо съезжают с горки – словом, демонстрируют чудеса акробатики. Всем этим трюкам животных научил Виктор Сильченко.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

- Можно сказать, что бобриха Фрося сама подала нам идею сделать трюк с лестницей, - говорит Виктор. - Мы заметили, что она любит карабкаться наверх в вольере, и постепенно стали просто ставить кормушку повыше. Так она и научилась впоследствии лазать по лестнице. А вообще Фросю к нам в цирк принесли охотники. Она была совсем маленькой, когда ее течением унесло от дома. Бобренок просто не выжил бы, если бы охотники оставили его. По счастливой случайности, наш цирк был как раз в том городе, где это случилось – в Полоцке. И назвали мы бобриху в честь покровительницы города – Ефросиньи.

И, знаете, эти пушистики действительно просто очаровашки. Они не только, как оказалось, очень игривые, но и умные. Один бобер даже читал стихотворение, схватив своими лапками микрофон. Ну, прямо настоящий человечек.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

Больше животных!

А как прекрасна артистка в образе Стервеллы Де Виль. Помните такую? Она еще все пыталась шубку сделать из далматинцев. Но в «Звездном круизе» героиня оказалась вполне дружелюбной. Под ее руководством пятнистые собачки ловко выполняют трюки – прыгают через кольца, крутятся, делают стойки. В общем, в космосе Стервелла очень даже ладит с далматинцами.

Такая же идиллия царит и в другой цирковой семье. Потомственная дрессировщица Людмила Чугунова демонстрирует отличную работу вместе со своими морскими львами. Под ее руководством животные весом 350 килограммов вполне себе замечательно танцуют, жонглируют мячами и обручами.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

- Мой отец еще в далеком 1997 году ездил за этими морскими обитателями на остров Тюлений, - вспоминает Людмила. – Он очень талантливый дрессировщик – на одной арене папа ставил номера, в котором одновременно участвовали медведи и морские львы. Было очень сложно, но он справился. После того, как отец перестал выступать в цирке, животные перешли мне. Но стала я работать только со львами. Они меня тоже слушаются, ведь я их кормила, когда они были совсем малышами.

Парящие под куполом

А завершается наш круиз на планете любви. Из огромного белого кристалла появляются влюбленные. Шпагаты, различные перевороты - они показывают акробатические номера в воздухе на белых полотнах. Влюбленные так свободно парят над зрителями, будто бы у них выросли самые настоящие крылья.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

- Этой программе всего один. Мы создали ее вместе с выпускниками московского циркового училища. На артистах оригинальные костюмы, сшитые для подиума. А музыка и световое шоу переносят зрителей с одной планеты на другую, - рассказывают руководители программы Тамара и Сергей Морозовы.

К слову, влюбленные гимнасты – Сергей и Тамара - создали семью и в жизни. А их творческий дуэт выражает любовь артистов к зрителям.

Представление «Звездный круиз»Фото: Лия Гараева

Следующий «Звездный круиз» будет 22 сентября

Начало в 16:00

Стоимость: 500-2000 рублей

Место отправления: Кемеровский государственный цирк (проспект Ленина, 56)