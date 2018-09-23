Новокузнечанка просит отдать ей лисицу из местного зоопарка

СЕГОДНЯ 10:23 2018-09-23T10:35:40+03:00

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В новокузнецких пабликах появился пост, в каждом слове которого боль и гнев. В новокузнецком зоопарке в вольере живет лисица с травмированной лапой. Животное находится в плохом состоянии и, по мнению горожанки, нуждается в помощи ветеринара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670093" frameborder="0"></iframe> Лисица в зоопарке на Садовой.в Новокузнецке

Новокузнечанка Екатерина возмущена: в мини-зоопарке, который находится на территории торгового комплекса «Садовая», погибает лисица. Женщина разместила в соцсетях видео с лисицей, у которой серьезно травмирована лапка.

- Я заехала на Садовую по делам и заглянула в местный зоопарк, - рассказала Екатерина. – Там, в одном из небольших вольеров, обратила внимание на лисицу с окровавленной лапкой. Она ее постоянно поднимает вверх, словно показывая, как ей больно.

Также женщина отметила, что вольеры, в которых содержится лисица и другие обитатели зоопарка, находятся в антисанитарных условиях, рядом с клетками витает специфический запах. Из-за тесноты клеток места для свободной жизни у зверей практически нет. Также Екатерина замечает, что условия содержания за последние лет 10 нисколько не изменились.

- Я очень люблю животных, умею за ними ухаживать и готова взять лисицу к себе домой, - взволнованно продолжает Екатерина. – Вылечу ее за свой счет, обеспечу ей уход. А потом готова передать в любой хороший зоопарк, заповедник или оставить жить у себя дома. Животное не должно страдать, а оно страдает в этом зоопарке.

Лисица постоянно поднимает лапку вверх, словно жалуясь на боль. Фото: кадр видео Insagram.

Екатерину поддерживает большинство пользователей соцсетей: одни отмечают, что летом у животных не всегда была вода, другие – что уличные вольеры находятся рядом с автостоянкий, и животные вынуждены дышать выхлопными газами. Третьи и вовсе пишут о том, что дети, глядя на условия, в которых живут дикие звери, плачут. И это не говоря о специвическом бьющем в нос запахе!

- Я не против зоопарков, было бы даже здорово, если бы инвесторы вместо, например, колеса обозрения, вложились в строительство пусть небольшого, но хорошего зоопарка с просторными вольерами и надлежащим уходом, - заявляет Екатерина. – В этом же зоопарке животные мучаются…

Екатерина обратилась с просьбой разобраться с зоопарком на Садовой главу города Сергея Кузнецова. Также женщина надеется, что после ее поста в соцсетях животное никуда не спрячут, а действительно окажут помощь.

Впрочем, нашлись и защитники зоопарка на Садовой. Так, один из них рассказал о том, что звери попадают сюда не просто так. У многих из них родители убиты браконьерами, а некоторые, еще живя на воле, пострадали от капканов или издевательств людей.

- Работаю рядом и все вижу, - заявляет пользователей соцсетей Сергей. – Вижу, как начинается уборка и кормежка в 7.30.вижу как привозят зверей раненных и вытащенных из капканов и из под машин...

Напомним, это далеко не первый случай, когда горожане обращают внимание на состояние животных. Впрочем, далеко не всегда факты жестокого обращения подтверждаются. Так, в 2016 году у леопарда Тарзана возле уха появилась шишка. Ему несколько раз делали операцию, велось постоянное наблюдение за животным. Однако зверь раз за разом расчесывал когтями рану.