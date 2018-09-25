Прощай, оружие: Как жители Кузбасса могут заработать на стволах

СЕГОДНЯ 06:05 2018-09-25T06:51:48+03:00

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Помните, как Чехов писал про ружье, которое хранится на стене? Любое оружие может попасть не в те руки и быть использовано во вред, считают полицейские. Тем более не стоит хранить у себя дома нелегальное оружие и боеприпасы – за это может грозить серьезный срок. Для снижения преступности и сокращения неучтенных ружей, пистолетов и винтовок в регионе проводится операция «Оружие».

Опасное дело

Недавняя история. Двое подростков из Топкинского района – 15-летний мальчишка и его 17-летний товарищ – решили немного пошалить. Они забрались в чужую баню, которая находилась на одном из приусадебных участков и нашли в тумбочке охотничье ружье и патроны к нему. Младший парнишка взял себе патроны, чтобы потом взорвать их. Его друг забрал ружье. Хозяин оружия, который, кстати, хранил его без официального разрешения, вскоре обнаружил пропажу и обратился в полицию. Стражи порядка быстро нашли похитителей. В школе подростки хвастались, что у них есть патроны, на этом и «погорели». Вскоре они окажутся на скамье подсудимых.

Однако не только дети попадаются на незаконном хранении оружия. В Белово летом 2016 года полицейский нашел в заброшенном гараже тайник с двумя автоматами и тысячей патронов. Находку мужчина не стал сдавать, а забрал себе. Сейчас уже бывший полицейский ждет суда. В Новокузнецке мужчина нашел во дворе восемь патронов и решил половину продать. За эту инициативу кузбассовец получил полтора года колонии. К полутора годам ограничения свободы приговорили жителя Белова за то, что он незаконно хранил охотничье ружье.

Фото: Росгвардия

По словам начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игоря Ситдикова, в этом году полицией по фактам незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено более 500 уголовных дел, из них около 120 – по случаям незаконного изготовления оружия. Максимальное наказание за незаконное хранение оружия составляет восемь лет лишения свободы, за изготовление – семь.

За восемь месяцев этого года оперативники ФСБ из незаконного оборота изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, 2044 патрона различного калибра, три килограмма взрывчатых веществ, 336 артиллерийских боеприпасов. Артиллерийские снаряды были найдены в Кировском районе Кемерова в земляной насыпи. Взрывчатки в них с лихвой хватило бы, чтобы вскрыть лед на Томи. Следователи считают, что снаряды неизвестные вывезли с «Прогресса» и спрятали на бывшем полигоне.

Миллион на вознаграждение

Операция «Оружие», которая позволяет без последствий избавиться от огнестрела и при этом заработать, начала действовать в Кемеровской области в 2000 году. С 2013 года вознаграждение за сдачу стволов и боеприпасов начал выплачивать областной бюджет. Сейчас выплаты за найденное оружие в Кузбассе выше, чем в других сибирских регионах.

– В Кузбассе уже более 15 лет действует профилактическая операция «Оружие». Ее главная цель – сократить количество неучтенного арсенала у граждан. За это время жители области выдали правоохранительным органам десятки тысяч стволов. И все это благодаря действию областной операции, – отмечает начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области Юрий Кель. – Ее эффективность заключается в том, что кузбассовцы получают не только правовой, но и финансовый стимул. Так, за добровольно выданное оружие граждане освобождаются от уголовной ответственности, а также получают вознаграждение. Причем размер денежной компенсации является одним из определяющих факторов.

Фото: Росгвардия

В этом году жители региона уже сдали 317 единиц оружия. Сумма вознаграждения составила порядка миллиона рублей. Кузбассовцы избавлялись от боевых нарезных стволов, самодельных обрезов, пистолетов, гранат, мины и даже гранатомета.

Так, в сентябре этого года житель Березовского во время поисков грибов нашел в лесу пакет, в котором оказалось заряженное ружье. Мужчина сдал оружие и боеприпасы сотрудникам Росгвардии. Если ствол будет признан пригодным для стрельбы, то кузбассовец получит 2 000 рублей. За четыре последних года в полицию было сдано более 2,4 тысяч единиц оружия.

Как отмечают в Росгвардии, пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О том, что вы хотите сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить правоохранителя по телефону и ни в коем случае самим не перевозить взрывоопасные предметы.

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Сказано

Главное для нас – безопасность кузбассовцев

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил важность работы по разоружению населения:

– Оружие, особенно незарегистрированное — бомба замедленного действия в прямом и переносном смысле. Наша задача — дать людям возможность добровольно прийти и сдать за денежное вознаграждение имеющиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Мы и дальше будем выделять на эти цели деньги из областного бюджета. Главное для нас – безопасность кузбассовцев.

Операцию «Оружие» мы поддерживали и будем поддерживать в дальнейшем. Это серьезный вклад в безопасность людей и безопасность Кузбасса, который очень быстро развивается. У нас развивается туризм, к нам будут приезжать очень много людей с других регионов. Нам важно защитить не только кузбассовцев, но и всех, кто приедет к нам в гости. Кузбасс должен быть безопасным.