2018-09-27T13:42:30+03:00
Общество

В больнице Новокузнецка отказали в медпомощи инвалиду

Историей заинтересовалась прокуратура
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В больнице Новокузнецка врачи не стали оказывать помощь инвалиду, который не смог сам дойти до санпропускника. Расследованием инцидента занялась прокуратура.

Как рассказали в областной прокуратуре, 5 мая в 22 часа в санпропускник городской больницы №11 обратилась женщина и попросила помочь инвалиду второй группы, которого привезла на своей машине. Мужчина не мог сам передвигаться и пройти в санпропускник.

Заявитель просила персонал оказать помощь. Однако медицинская сестра предложила сопровождающим лицам самостоятельно доставить больного в иное медицинское учреждение, поскольку не может оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

– При этом вопреки требованиям закона на первоначальном этапе до решения вопроса о госпитализации больного в иное медицинское учреждение соответствующего профиля не была оказана ни экстренная доврачебная помощь, ни медицинская помощь, – рассказали в прокуратуре. В итоге мужчине оказали помощь в другом медицинском учреждении.

После проверки прокурор района потребовал от главного врача устранить нарушения закона. Сообщается, что администрация больницы приняла меры. Медицинской сестре приемного отделения объявили замечание.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Задавшего пенсионерку жителя Кузбасса отправили в колонию
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Двое жителей Кузбасса забили до смерти собутыльника из-за тарелки супа
Годовалый ребенок утонул в ванной в Киселевске
В Кузбассе разыскивают пропавшего без вести Максима Горбунова
В Прокопьевске риэлтор присвоила себе три квартиры
В Кузбассе пропала женщина в светло-серой куртке и сланцах
На кемеровском заводе произошел выброс хлора
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» оставили под арестом
Кемеровчан приглашают бесплатно проверить сердце
Жители Прокопьевска напуганы клубами густого черного дыма
Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым
В Кемерове из-за грызунов и несвежего лука закрыли «Суши Маркет»
В Кузбассе благоустроили 132 родника
В кузбасском лесу пропал 29-летний мужчина
Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова
Киберспортсмен из Кузбасса снялся в рекламе шампуня
Кузбассовец заплатит 100 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Погода в Кемерове 27 сентября: солнышко и небольшой дождь
Жительница Кузбасса отдала 90 тысяч рублей ради бонуса в две тысячи
В Березовском мужчина рассчитался за продукты купюрой «банка приколов»
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» возглавили турнирную таблицу ВХЛ
В Прокопьевске мошенники похищали деньги с карт жителей других регионов
Кузбасс получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма из федерального бюджета
Начальник кузбасского Следкома встретится с жителями Березовского
Двое кузбассовцев попали в рабство
Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса Волынова
Кузбасский вуз признан вузом мирового уровня
Семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» выделят 95 миллионов рублей