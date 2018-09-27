В больнице Новокузнецка отказали в медпомощи инвалиду

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-27T13:42:30+03:00

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В больнице Новокузнецка врачи не стали оказывать помощь инвалиду, который не смог сам дойти до санпропускника. Расследованием инцидента занялась прокуратура.

Как рассказали в областной прокуратуре, 5 мая в 22 часа в санпропускник городской больницы №11 обратилась женщина и попросила помочь инвалиду второй группы, которого привезла на своей машине. Мужчина не мог сам передвигаться и пройти в санпропускник.

Заявитель просила персонал оказать помощь. Однако медицинская сестра предложила сопровождающим лицам самостоятельно доставить больного в иное медицинское учреждение, поскольку не может оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

– При этом вопреки требованиям закона на первоначальном этапе до решения вопроса о госпитализации больного в иное медицинское учреждение соответствующего профиля не была оказана ни экстренная доврачебная помощь, ни медицинская помощь, – рассказали в прокуратуре. В итоге мужчине оказали помощь в другом медицинском учреждении.

После проверки прокурор района потребовал от главного врача устранить нарушения закона. Сообщается, что администрация больницы приняла меры. Медицинской сестре приемного отделения объявили замечание.