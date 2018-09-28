"Словно еще раз внука убили...": В Кузбассе вандалы разгромили памятник погибшему футболисту

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-28T12:36:21+03:00

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Мемориал в память о погибшем юном футболисте, который находится на кузбасской трассе, подвергся нападению вандалов.

О том, что неизвестные вандалы разгромили мемориал «Спортивный ангел», воздвигнутый в память о погибшем футболисте, сообщила бабушка 17-летнего Николая Лаврухина, игравшего за СДЮСШОР Кемерова, Наталья Николаевна Рахматулина. Женщина рассказала, что 2 августа они вместе с супругом приехали к мемориалу – заменить цветы в вазе, навести порядок рядом с ним. То, что женщина увидела, повергло ее в шок: один из вазонов, мяч, был разбит, еще два вазона перевернуты, повреждены руки и ноги скульптуры, изображающей ребенка.

Фото: Наталья Рахматулина

- В августе 2107 года я установила мемориал «Спортивный ангел», чтобы увековечить память моего внука Николая, – с болью в голосе рассказала женщина. – Вокруг мемориала все было благоустроена, да и сама фигура мальчика с мячом уже успела стать символом для горожан и гостей города – юный футболист встречает всех на въезде. И тут – такое! Для меня это словно второй раз убили внука…

Фото: Наталья Рахматулина

К слову, в тот же день к мемориалу приезжали родители других детей, погибших в автокатастрофе – памятник был цел. Так что вандалы поглумились над изваянием 2 сентября днем, где-то с 12:30 до 17:00. Женщина смогла обратиться в полицию только через сутки, так как она очень плохо себя чувствовала.

- Уважаемые автовладельцы, Если вы что-либо заметили или проезжали мимо в это время, и у вас сохранилась запись с видеорегистраторов, прошу, отзовитесь, – просит Наталья Николаевна.

Фото: Наталья Рахматулина

Уже известно, что повреждения скульптуре были нанесены специально, возможно – молотком. Не тронули вандалы ни цепы, которые можно было легко унести, ни 29 высаженных рядом яблонь. Лишь беззащитную фигурку футболиста обезобразили. И даже есть подозреваемый, но пока этого человека не могут разыскать и допросить.

Связаться с Натальей Николаевной, бабушкой погибшего футболиста, можно по телефону: 8-905-069-2100.

Напомним, микроавтобус Hyundai перевернулся на автотрассе по дороге из Новокузнецка в Кемерово 7 августа 2016 года. В автобусе с матча ехала футбольная команда «Кузбасс имени Раздаева». В результате аварии один пассажир погиб и семь пострадали. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Спустя время стало известно, что водитель микроавтобуса, который перевозил юношескую футбольную команду и попал в ДТП, получил права шесть месяцев назад. За этот год молодой человек неоднократно нарушал правила дорожного движения.

По данному факту возбудили уголовное дело. Водителя приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Также молодого человека на три года лишили водительских прав.