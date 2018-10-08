2018-10-08T09:58:29+03:00
Происшествия

Драматург из Красноярска пишет пьесу о Кемерове и «Зимней вишне»

В центре пьесы – жизнь кемеровчан после трагедии
Екатерина РОМАНОВА
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На сцене не будет ни огня, ни интерьеров «Зимней вишни», ни пожарных – лишь то, что было после: спустя неделю, месяц, полгода после пожара.На сцене не будет ни огня, ни интерьеров «Зимней вишни», ни пожарных – лишь то, что было после: спустя неделю, месяц, полгода после пожара.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Журналист, продюсер и драматург Валерия Березкина приступила к работе по созданию произведения, которое будет посвящено Кемерову, кемеровчанам и их жизни после пожара в «Зимней вишне».

Трагедия, случившаяся 25 марта в городе Кемерово, когда в горящем ТЦ погибли 60 человек, перевернула жизни многих кузбассовцев, отозвалась в душах людей, живущих далеко за пределами региона и даже не бывавших в нем. Так, драматург, продюсер и журналист из Красноярска Валерия Березкина решила написать произведение, посвященное тем событиям. Это решение – подумать, проанализировать вместе с кемеровчанами то, что случилось – пришло сразу после трагедии, и сейчас журналист и драматург приступила к работе.

- Я нахожусь на самом первом этапе работы – собирают материал, беседую с кемеровчанами, слушаю их истории, - рассказала Валерия Березкина. – Пожар – это отправная точка, с которой начинаются перемены в людях, после которой они приходят к пониманию того, что нет ничего ценнее жизни. Сейчас я общаюсь с людьми разного пола, возраста, профессии и отношения к трагедии. И пока рано говорить, в какую форму спектакля все это выльется.

Трагедия в "Зимней вишне" навсегда изменила жизни тысяч кемеровчан. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трагедия в "Зимней вишне" навсегда изменила жизни тысяч кемеровчан.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Но уже сегодня известно, что на сцене не будет ни огня, ни интерьеров «Зимней вишни», ни пожарных – лишь то, что было после: спустя неделю, месяц, полгода после пожара.

Валерия Березкина уже побеседовала с несколькими кемеровчанами и готова выслушать еще множество историй тех, кто готов, кто хочет порассуждать о трагедии (но не о поиске виноватых!)

- Никакого хайпа, ничего горячего я не ищу, - отмечает Валерия. - Это тот случай, когда я не могу этого не написать.

Пока еще не известно, когда будет поставлен спектакль, но пьеса о людях, прошедших через боль и узнавших невероятную хрупкость и ценность жизни, будет написана. В скором времени Валерия Березкина планирует и сама побывать в Кемерове, чтобы лично побеседовать со своими героями, прочувствовать атмосферу города, впитать его настроение, радости и трудности повседневной жизни и многое другое.

Вы можете поделиться своей историей на эту тему в драматургом, написав Валерии Березкиной - berezka82@mail.ru.

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