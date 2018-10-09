Суд над двумя бывшими замами губернатора Кузбасса пройдет в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:57 2018-10-09T04:58:52+03:00

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников из Кемеровской области, которые пытались поделить разрез «Инской». Восемь фигурантов предстанут перед судом.

Это экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Все они обвиняются в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» стоимостью более 1 миллиарда рублей.

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые вступили в сговор, чтобы путем вымогательства завладеть 51 процентом акций угледобывающего предприятия АО «Разрез «Инской». Потерпевшим по делу стал совладелец компании Антон Цыганков.

Так, Шевелев по указанию Калинкина и Крюкова незаконно возбудил уголовное дело и задержал акционера по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. На следующий день Иванов, Данильченко и Троицкая при содействии со стороны Калинкина, Крюкова и Шевелева встретились в кузбасском следственном управлении с задержанным Цыганковым. Здесь, угрожая ему заключением под стражу, принудили передать акции в пользу Щукина. После этого Вернигор совместно с другими обвиняемыми оформил нотариальную доверенность от имени потерпевшего на дарение акций.

Также было установлено, что в апреле 2012 года Калинкин, занимая должность первого заместителя руководителя следственного управления, получил от Щукина взятку – автомобиль BMW X5 стоимостью более 4 миллионов рублей за общее покровительство по службе. Через два года, в октябре 2014-го, уже являясь руководителем следственного управления, Калинкин получил от Щукина еще один BMW X5. Этот авто оценили в 6,5 миллиона рублей. Внедорожник также был подарен за общее покровительство по службе. Обе иномарки были изъяты.

Всего в ходе расследования уголовного дела следователи допросили не менее 300 свидетелей, провели более 120 обысков и выемок, около 20 экспертиз, в том числе сложные фоноскопические и лингвистические экспертизы.

В СКР отметили, что следователи провели объективное расследование, дав юридическую оценку всем обстоятельствам произошедшего, невзирая на чины и должности.

– Следствие не намерено замалчивать ни сами преступные факты, ни лиц их совершивших – тем более, если речь идет о сотрудниках следственных органов, о тех, кто нарушил присягу. Напротив, Следственный комитет со всей скрупулёзностью подходит к расследованию таких преступлений, – отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Уголовное дело передано в суд. По данным издания «Коммерсант-Сибирь», дело будет рассмотрено в Центральном районом суде города Кемерова. Сергея Калинкина, который находится в новосибирском СИЗО конвоируют в столицу Кузбасса.

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