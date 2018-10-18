В Новокузнецке обнаружено кладбище пожарных машин

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-18T09:12:58+03:00

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Новокузнечане обнаружили место, где без присмотра стоят несколько пожарных автомобилей. Это место уже успели окрестить кладбищем пожарных машинок.

Среди пожарных существует легенда, что где-то далеко находится место, куда уходят старые пожарные машины, чтобы люди не видели, как они плачут, вспоминая боевую молодость.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди пожарных существует легенда, что где-то далеко находится место, куда уходят старые пожарные машины, чтобы люди не видели, как они плачут, вспоминая боевую молодость. Именно такое место, по словам горожан, находится в поселке Притомском, что в Новокузнецке. Здесь на территории одного из складов стоят пожарные автомобили. Их кузова и стекла еще целые, хоть и старенькие, а вот оборудование явно давно было снято. Фотографиями с кладбища пожарных машин горожане делятся в интернете.

Кузова, стекла и фары целы, а вот технической начинки уже нет.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впрочем, как оказалось, техника вовсе не брошена. И находится одна там, где когда-то располагалась техслужба пожарного отряда. Сами же машины в скором времени станут «донорами» для других автомобилей.

- Мы не настолько богаты, чтобы техникой разбрасываться! – рассказал представитель пресс-службы ОФПС-11 Михаил Петрик. – Все пойдет в дело! Машины станут своеобразными донорами для восстановления других машин. Мы их не бросим!

Пожарные машины грустят среди опадающей листвы, вспоминая боевую молодость и надеясь на вторую жизньФото: Екатерина РОМАНОВА

Пока же, в ожидании своей участи, пожарные машины грустят среди опадающей листвы, вспоминая боевую молодость и надеясь на вторую жизнь.