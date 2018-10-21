Вооруженный дробовиком мужчина расстрелял жителей кузбасского поселка

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-21T08:55:04+03:00

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В Яшкинском районе Кемеровской области утром 21 октября неизвестный, вооруженный дробовиком, расстрелял местных жителей. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

- В поселке Пача мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял в местных жителей. Двое убитых, о раненых пока не сообщается. В одного из убитых было совершено пять выстрелов, - рассказали в одном из популярных кемеровских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на жителей поселка.

Происшествие произошло около 10.00 воскресенья. Также очевидцы сообщили, что после расстрела мужчина покончил с собой.

Получить оперативный комментарий от правоохранительных органов «Комсомольской правде» пока не удалось. Информация проверяется.