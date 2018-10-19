2018-10-19T09:37:19+03:00
Общество

Голосуй за "Мисс Кузбасс 2018"!

Выбираем самую прекрасную девушку по версии "Комсомольской правды" [фото, голосование]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Игорь СемикашевФото: Игорь Семикашев
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Меньше чем через две недели 16 очароваттельных жительниц Кузбасса - и не только! - выйдут на сцену ДК "Алюминщик" в Новокузнецке, чтобы побороться за корону регионального этапа конкурса "Мисс Россия".

Самые прекрасные девушки Кузбасса в конце сентября вступили в борьбу за корону конкурса «Мисс Кузбасс 2018» и участие в финале конкурса «Мисс Россия 2019». В течение весго октября девушки не только гортовятся к финальному концерту, но и получают новые знания: по актерскому мастерству и принципам правильного и здорового питания, ведения своего дела и личностного роста. Девушки совершенствуют чувство красоты и стиля, занимаются хореографией и фитнесом, общаются и находят новых подруг.

Редакция «Комсомольской правды - Кемерово» уверена: вы, наши дорогие читатели, умеете ценить красоту и очарование. А потому предлагаем выбрать и проголосовать за одну из участниц конкурса, финал которого пройдет 1 ноября в 19:00 в ДК «Алюминщик» в Новокузнецке. Голосуйте за самую прекрасную участницу! Выбирайте «Мисс Комсомольская правда» им обязательно приходите на яркое финальное шоу!

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