СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-24T13:13:20+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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- Ой, каждый мой день не похож на предыдущий, и со мной постоянно случаются всякие забавные истории, - смеется участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018» Диана Винтер. – Каждый день случается что-то интересное!

Фото: из личного архива героини публикации

Сейчас Диана участвует в региональном этапе конкурса «Мисс Россия 2019». Вместе с другими девушками она борется за корону «Мисс Кузбасс» и признается, что ей это дается нелегко. Девушка впервые в жизни принимает участие в подобных конкурса, и ей приходится прилагать максимум усилий к тому, чтобы быстро всему научиться.

- На сцене мне не приходилось бывать, поэтому пока испытываю переж ней небольшой страх, - признается Диана. - Очень сложно учить танцевальные связки, это для меня вообще какой-то кошмар! Все в голове путается и забывается, руки и ноги не слушаются. Но я справлюсь!

Фото: из личного архива героини публикации

Диана – девушка, умеющая ценить прекрасное. Среди ее увлечений – шитье и вязание. К слову, Диана Винтер вместе с двумя единомышленниками создала группу Must Have, и все вместе они создают эксклюзивные наряды. А в 2017 году группа заняла третье место на Кузбасской неделе моды.

- Я учусь у великолепных мастеров и ценю все, что они мне дают, - говорит Диана. – И я точно знаю, что второй такой же модели, какую я могу сшить или связать, ни у кого не будет!

Фото: из личного архива героини публикации

Пока Диана готовится к финальному концерту конкурса, ее поддерживают старшая сестра, мама, папа и молодой человек. А еще Диану Винтер можете поддержать и вы, читатели «Комсомольской правды - Кемерово». Не исключено,что девушка станет обладательницей титула не только «Мисс Кузбасс 2018», но и «Мисс «Комсомольская правда». Проголосовать за нее можно здесь.