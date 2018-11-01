«СУЭК-Кузбасс» получил гран-при Сибирского экологического форума

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-01T10:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «СУЭК-Кузбасс» удостоена гран-при в рамках II Сибирского экологического форума, прошедшего в Новокузнецке.

Компанией «СУЭК-Кузбасс» были представлены экспонаты представляющие передовые технологии водоочистки в обеспечении экологической безопасности шахт «Талдинская-Западная 1» и им. А.Д. Рубана, а также перспективные технологии защиты атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения на предприятии УДиУМ. Проекты, объединенные названием «Чистая вода» и «Чистый воздух» представленные на конкурс «Лучший экспонат» были награждены главным призом экологического форума. На протяжении многих лет в АО «СУЭК-Кузбасс» реализуется комплексная природоохранная программа. Обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт и утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. С 2011 по 2017 годы на эти цели было направлено 4 млрд. рублей. В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 5 млрд. рублей.

.