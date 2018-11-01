2018-11-01T10:05:07+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«СУЭК-Кузбасс» получил гран-при Сибирского экологического форума

Компания представила водоочистные технологии
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Фото: СУЭКФото: СУЭК
Изменить размер текста:

Компания «СУЭК-Кузбасс» удостоена гран-при в рамках II Сибирского экологического форума, прошедшего в Новокузнецке.

Компанией «СУЭК-Кузбасс» были представлены экспонаты представляющие передовые технологии водоочистки в обеспечении экологической безопасности шахт «Талдинская-Западная 1» и им. А.Д. Рубана, а также перспективные технологии защиты атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения на предприятии УДиУМ. Проекты, объединенные названием «Чистая вода» и «Чистый воздух» представленные на конкурс «Лучший экспонат» были награждены главным призом экологического форума. На протяжении многих лет в АО «СУЭК-Кузбасс» реализуется комплексная природоохранная программа. Обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт и утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. С 2011 по 2017 годы на эти цели было направлено 4 млрд. рублей. В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 5 млрд. рублей.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Трудовой отряд СУЭК принял участие в Евразийском форуме в Санкт-Петербурге
Ребята из Трудового отряда СУЭК совместно с Гендиректором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой приняли участие в работе двух международных дискуссионных клубов второго Евразийского форума в Санкт -Петербурге
Новости 24
Зимой в Кузбассе можно будет кататься на 254 лыжных и 19 снегоходных трассах
В Кемерове автобус вез детскую футбольную команду с нарушениями
Жителей Кемерова просят помочь спасенному пеликану
Эксперты рассмотрят возможность достройки Крапивинского гидроузла
В МЧС рассказали о причинах крупного пожара в Кедровке
У Соснового бора в Кемерове планируют расширить парковку
Полицейские нашли детей, которые поджигали себя в Новокузнецке
Кемеровские врачи спасли жизнь женщине с аномалией
Ехал на летней резине: Водитель «Газели» устроил ДТП с четырьмя авто и пострадавшим в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Суд по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» перенесли на 7 ноября
Глава Кемерова Илья Середюк предложил возродить спортивные клубы
В Кузбассе из горящей пятиэтажки спасли двух человек
Дорогу стоимостью 8,5 миллиарда рублей введут в строй в августе 2019 года
В Кузбассе педофил с ножом напал на девочку
«Босиком выбежали»: Пожар в Кедровке очевидцы сняли на видео
Кузбассовец испугался гнева жены и обокрал чужую квартиру