"Ночь искусств" в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-02T12:29:35+03:00

Мы составили для вас программу мероприятий "Ночи искусств" в Новокузнецке

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Таинственное исчезновение в Кузнецке

Вместе с уездной полицией раскрываем «темное дельце

Жил-был в уездном городе Кузнецке купец Василий Федорович Карманов. Обычный купец, у которого была прекрасная супруга. И вот однажды, проснувшись поутру, Василий Карманов обнаружил, что его жена исчезла. Куда могла пропасть женщина? Что вообще могло случиться? С мольбами о помощи в поисках супруги обратился купец к господину исправнику Ивану Андреевичу, главе Кузнецкой уездной полиции. Тот, конечно же, взялся за расследование, но обнаружить следы пропавшей красавицы не так-то просто! Без помощи горожан тут не обойтись.

Во время «Ночи искусств» в Доме купца Фонарева каждый гость станет не только зрителем театрализованной программы, но и непосредственным ее участником. Помогут ли горожане найти следы пропавшей купчихи Кармановой? Узнаем об этом в ближайшие выходные!

Дом купца Фонарева

ул. Водопадная 19, запись по тел.: (384-3) 36-00-92.

4 ноября, начало в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей.

Фото: Дом купца Фонарева

Время принадлежать искусству

Соприкасаемся с искусством во всех его проявлениях!

Искусство многогранно. Оно делает духовно богаче каждого из нас, помогает найти единомышленников, родственные души, знакомит с необычными людьми и дает толчок к саморазвитию. Именно поэтому в библиотеке имени Гоголя во время «Ночи искусств 2018» объединятся самые творческие и нестандартные личности города. В этот вечер книгохранилище распахнет свои двери для каждого гостя, бардовский клуб «Среда» пригласит на посиделки «Комсомол собирает друзей, а ценители изобразительного искусства виртуально посетят художественные галереи мира. К слову, каждый может стать участником мастер-классов по театральному искусству, рисования и танцу бачата.

Ценители музыки смогут побывать на концертной программе «Осенние грезы», которая подготовлена преподавателями и учащимися ДШИ №1. А те, в чьей душе звучит рок, в 20:30 присоединятся к рок-концерту «Rock. Time. Art».

Для детей также найдется развлечение по душе: они смогут отлично провести время на площадках «Тридевятое царство» и «Пингвин», играть в подвижные и настольные игры, поучаствовать в детском караоке, порисовать или смастерить что-то особенное. Настало время принадлежать искусству. Присоединяйтесь!

ЦГБ имени Гоголя

ул. Спартака, 11

4 ноября, начало в 18:00, завершение в 23:00

Вход на все мероприятия свободный, кроме рок-концерта (150 рублей).

Фото: библиотека имени Гоголя

Товарищ Соколов пропал!

Раскрываем дело о таинственном исчезновении товарищ Соколова

Как, вы еще не знакомы с товарищем Соколовым? Это очень плохо, ничего страшного, ведь вместе с сотрудниками Новокузнецкого художественного музея у вас появится возможность перенестись во времени и попытаться узнать, куда же делся товарищ Соколов и чем грозит его исчезновение. А для того, чтобы найти ответы на все вопросы, предстоит пройти квест.

Вернуться в прошлое многим участникам поможет интерактивная площадка в экспозиции выставки «Юность комсомольская моя». В Лаборатории художественного творчества можно приобрести подарки к предстоящим праздникам у ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества города. Для любителей селфи - фотоконкурс «В объективе – музейная ночь искусств!». И все это – будет дополнено творческими мастер-классами, открытыми танцевальными уроками, живой музыкой и многим другим…

Самых терпеливых и любознательных после окончания концертной программы «Пульс творческого города» ждет ночная театрализованная экскурсия по музею!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

4 ноября, начало в 18:00, окончание в 23:00

Цена билетов: от 150 до 300 рублей.

Фото: НХМ, Наталья Пшеничникова

Классный час в музее

Проверим свой багаж знаний и пополним его!

Готовы ли вы немного поиграть? Тогда поспешите в Новокузнецкий краеведческий музей, чтобы стать участниками интеллект-игры «Класс!ный час». При входе вы получите музейный дневник, в котором классный руководитель будет выставлять отметки, но лишь после того, как вы выполните задания. Впрочем, вам предстоит не только продемонстрировать свои знания, но и узнать много нового и интересного, увидеть необычные экспонаты. А посетив литпункт Кузнецкстроя, можно будет услышать «самого» Владимира Маяковского.

Весь вечер будет звучать живая музыка и работать фотозоны.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24

4 ноября, начало в 19:00, окончание в 00:00.

Цена билетов: от 200 до 300 рублей, дети до пяти лет – бесплатно. При семейном посещении (родители + дети) – 600 рублей за семью.

Где еще побывать?

Творческая лаборатория «Достоевский»

Приглашаем окунуться в удивительный мир гения русской литературы, посетив импровизированный видеосалон. К просмотру сотрудники музея предлагают первые серии сериала «Достоевский», которые освещают кузнецкий период жизни писателя.

Литературно-мемориальный музей Достоевского

ул. Достоевского, 29

4 ноября, начало в 19:00, окончание в 21:00

Театрализованный бал «Объединяя эпохи»

Приглашаем переместиться во времени и побывать на самом настоящем балу, где смешаются эпохи, гости будут танцевать па-де-грас, павана, котильон, вальс-гавот, мarine two step, московская кадриль и даже «циклокефирное масло»!

Дворец культуры «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23

4 ноября, начало в 20:00, окончание в 23:00

Цена билетов: 100 рублей.

Будем жить!

Спешим на показ лучших короткометражных работ VII Московского фестиваля российского кино «Будем жить!»: «Дерево», «Пик Коммунизма», «Взятка», «Нет», «Учитель», «Миллиард».

Кинотеатр «Октябрь»

пр. Металлургов, 42

4 ноября, начало в 20:00, окончание в 22:00

Вход свободный

«Джазовая лаборатория»

Прямо на глазах гостей музыканты будут творить и созидать свое искусство – хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающей листвы. В «Джазовую лабораторию» войдут мастер-классы, фотовыставка, работа музея джаза, лекция о джазе и концерт.

Губернаторский джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4

4 ноября, начало в 20:00

Цена билетов: 300 рублей.