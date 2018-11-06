Томь-Усинской ГРЭС – 60!

СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-06T09:16:05+03:00

Несмотря на такой солидный возраст станции, ее коллектив полон сил и планов на будущее

Изменить размер текста: A A

Вехи истории

1948 год. Совсем недавно закончилась Великая Отечественная война, и жители огромной страны восстанавливают то, что было разрушено, налаживают мирную жизнь, производство. Бурными темпами развивается промышленность Кузбасса, возводятся заводы и фабрики, все больше людей приезжают сюда, чтобы жить и работать. А значит, все больше энергии требуется региону. В 1953 году на юге Кемеровской области, вдоль реки Томь, вверх по течению от города Новокузнецка началось строительство крупной электростанции с пылеугольными котлами. Строить решили неподалеку от Безруково: здесь как раз находилась старица реки, Володинские протоки – а значит, будущие гидротехнические сооружения возводить было намного проще.

Возведение главного корпуса Томь-Усинской ГРЭС

И работа закипела: создание проекта ГРЭС, строительство поселка будущих энергетиков, поставка и монтаж оборудования. 6 ноября 1958 года, в 6:45, был включен в сеть турбогенератор № 1. А потом один за другим стали подключать следующие блоки. К слову, Томь-Усинская ГРЭС стала одной из первых в Советском Союзе электростанций, построенных по схеме энергетических блоков с центральным щитом управления, и в течение десятилетия оставалась самой мощной тепловой электростанцией в Сибири.

Первой включение в сеть турбогенератора №1 6 ноября 1958 года в 6 часов 45 минут

Современная история

Сегодня Томь-Усинская ГРЭС – один из флагманов Сибирской генерирующей компании, крупного российского энергетического холдинга. В 2014 году СГК завершила масштабную реконструкцию энергооборудования станции: возвели отдельный корпус площадью 2,5 тыс. кв. м, в котором установили две новые турбины мощностью по 121,4 и 124 МВт, полностью заменили вспомогательное оборудование. Новые блоки позволили не только улучшить технико-экономические показатели ГРЭС, но и повысить надежность кузбасской энергосистемы.

Новые энергоблоки Томь-Усинской ГРЭС – в основе надежности энергосистемы Кузбасса

Золотые кадры

Многое пришлось пережить энергетикам Томь-Усинской ГРЭС: и катастрофический паводок 1978 года, когда до уровня, требующего остановки всего оборудования, оставался запас лишь в 15 - 20 сантиметров, и техническое перевооружение станции в 1980-е годы, тяжелые времена распада Советского Союза, новые современные реалии. Но каждый раз энергетики с честью проходили все, что им выпадало. А все потому, что люди на станции работают по-настоящему преданные своему делу.

Бригада электрического цеха Томь-Усинской ГРЭС проводит замену статора новой конструкции. 1980-ые годы

«Томь-Усинская ГРЭС гордится своим прошлым. Каждый из руководителей электростанции был человеком крепкой закалки, мудрым, образованным. Именно с них и я, и многие мои коллеги брали пример, – говорит нынешний директор Томь-Усинской ГРЭС СГК Юрий Котов. – У нас нет случайных людей. Да, некоторые в дальнейшем меняют место работы, уходят на другие предприятия. Но скажу честно: мы рады за людей, что они продолжают расти, показывают себя как высококлассные специалисты, пройдя нашу, томусинскую школу».

Директор Томь-Усинской ГРЭС СГК Юрий Котов

Новая смена

Молодых специалистов на Томь-Усинской ГРЭС встречают радушно, помогают адаптироваться к работе на большой электростанции с ее турбинами и котлами.

Также много уделяется внимания досугу молодежи: ребята из местной команды КВН не без гордости показывают кубки, рассказывают об участии и победах в фестивалях Лиги КВН СГК. Есть у молодежи и спортивные достижения: победы в соревнованиях и спартакиадах. Молодые специалисты Томь-Усинской ГРЭС в составе команды Сибирской генерирующей компании принимают участие в ежегодном образовательном форуме «ТИМ «Бирюса», где участники защищают свои проекты и победители получают гранты на их реализацию.

Молодые энергетик Томь-Усинской ГРЭС и работают отлично, и отдыхают весело.

«Молодёжь продолжает дело тех, кто посвятил электростанции свою жизнь, – рассказывает Юрий Котов. – До сих пор здесь помнят главного инженера Виктора Иоффе, инженера Алексея Бондарева, начальника электрического цеха Василия Татаринцева, начальника электротехнической лаборатории Владимира Лясина, стаж каждого из них более 50 лет!»

На Томь-Усинской ГРЭС работают семьями и целыми династиями. Так, у династии Золотухиных, состоящей всего из трех человек, общий стаж превышает 110 лет. Династия Авдеевых–Мальцевых посвятила станции почти 370 лет, а династия Деминых – около 250 лет.

Фото: Сибирская генерирующая компания

В ногу со временем

Специалисты Томь-Усинской ГРЭС вносят свой вклад в улучшение экологии. Совершенствуются очистные сооружения предприятия, уменьшается количество выбросов, проводится рекультивация земель, а в бассейн реки выпускаются мальки рыб, в том числе и ценных.

Томь-Усинская ГРЭС: За 60 лет сложена славная история, впереди – большие перспективы

«Шестьдесят лет – почтенный возраст для электростанции. За плечами – славная история, а впереди – хорошие перспективы, – подчёркивает директор Томь-Усинской ГРЭС Юрий Котов. – Благодаря ответственности и профессионализму специалистов электростанции в Кузбассе есть условия для стабильной работы и развития промышленности, а в наших домах – тепло и светло».