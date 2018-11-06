Томь-Усинской ГРЭС – 60!
Вехи истории
1948 год. Совсем недавно закончилась Великая Отечественная война, и жители огромной страны восстанавливают то, что было разрушено, налаживают мирную жизнь, производство. Бурными темпами развивается промышленность Кузбасса, возводятся заводы и фабрики, все больше людей приезжают сюда, чтобы жить и работать. А значит, все больше энергии требуется региону. В 1953 году на юге Кемеровской области, вдоль реки Томь, вверх по течению от города Новокузнецка началось строительство крупной электростанции с пылеугольными котлами. Строить решили неподалеку от Безруково: здесь как раз находилась старица реки, Володинские протоки – а значит, будущие гидротехнические сооружения возводить было намного проще.
Возведение главного корпуса Томь-Усинской ГРЭС
И работа закипела: создание проекта ГРЭС, строительство поселка будущих энергетиков, поставка и монтаж оборудования. 6 ноября 1958 года, в 6:45, был включен в сеть турбогенератор № 1. А потом один за другим стали подключать следующие блоки. К слову, Томь-Усинская ГРЭС стала одной из первых в Советском Союзе электростанций, построенных по схеме энергетических блоков с центральным щитом управления, и в течение десятилетия оставалась самой мощной тепловой электростанцией в Сибири.
Первой включение в сеть турбогенератора №1 6 ноября 1958 года в 6 часов 45 минут
Современная история
Сегодня Томь-Усинская ГРЭС – один из флагманов Сибирской генерирующей компании, крупного российского энергетического холдинга. В 2014 году СГК завершила масштабную реконструкцию энергооборудования станции: возвели отдельный корпус площадью 2,5 тыс. кв. м, в котором установили две новые турбины мощностью по 121,4 и 124 МВт, полностью заменили вспомогательное оборудование. Новые блоки позволили не только улучшить технико-экономические показатели ГРЭС, но и повысить надежность кузбасской энергосистемы.
Новые энергоблоки Томь-Усинской ГРЭС – в основе надежности энергосистемы Кузбасса
Золотые кадры
Многое пришлось пережить энергетикам Томь-Усинской ГРЭС: и катастрофический паводок 1978 года, когда до уровня, требующего остановки всего оборудования, оставался запас лишь в 15 - 20 сантиметров, и техническое перевооружение станции в 1980-е годы, тяжелые времена распада Советского Союза, новые современные реалии. Но каждый раз энергетики с честью проходили все, что им выпадало. А все потому, что люди на станции работают по-настоящему преданные своему делу.
Бригада электрического цеха Томь-Усинской ГРЭС проводит замену статора новой конструкции. 1980-ые годы
«Томь-Усинская ГРЭС гордится своим прошлым. Каждый из руководителей электростанции был человеком крепкой закалки, мудрым, образованным. Именно с них и я, и многие мои коллеги брали пример, – говорит нынешний директор Томь-Усинской ГРЭС СГК Юрий Котов. – У нас нет случайных людей. Да, некоторые в дальнейшем меняют место работы, уходят на другие предприятия. Но скажу честно: мы рады за людей, что они продолжают расти, показывают себя как высококлассные специалисты, пройдя нашу, томусинскую школу».
Директор Томь-Усинской ГРЭС СГК Юрий Котов
Новая смена
Молодых специалистов на Томь-Усинской ГРЭС встречают радушно, помогают адаптироваться к работе на большой электростанции с ее турбинами и котлами.
Также много уделяется внимания досугу молодежи: ребята из местной команды КВН не без гордости показывают кубки, рассказывают об участии и победах в фестивалях Лиги КВН СГК. Есть у молодежи и спортивные достижения: победы в соревнованиях и спартакиадах. Молодые специалисты Томь-Усинской ГРЭС в составе команды Сибирской генерирующей компании принимают участие в ежегодном образовательном форуме «ТИМ «Бирюса», где участники защищают свои проекты и победители получают гранты на их реализацию.
Молодые энергетик Томь-Усинской ГРЭС и работают отлично, и отдыхают весело.
«Молодёжь продолжает дело тех, кто посвятил электростанции свою жизнь, – рассказывает Юрий Котов. – До сих пор здесь помнят главного инженера Виктора Иоффе, инженера Алексея Бондарева, начальника электрического цеха Василия Татаринцева, начальника электротехнической лаборатории Владимира Лясина, стаж каждого из них более 50 лет!»
На Томь-Усинской ГРЭС работают семьями и целыми династиями. Так, у династии Золотухиных, состоящей всего из трех человек, общий стаж превышает 110 лет. Династия Авдеевых–Мальцевых посвятила станции почти 370 лет, а династия Деминых – около 250 лет.
Фото: Сибирская генерирующая компания
В ногу со временем
Специалисты Томь-Усинской ГРЭС вносят свой вклад в улучшение экологии. Совершенствуются очистные сооружения предприятия, уменьшается количество выбросов, проводится рекультивация земель, а в бассейн реки выпускаются мальки рыб, в том числе и ценных.
Томь-Усинская ГРЭС: За 60 лет сложена славная история, впереди – большие перспективы
«Шестьдесят лет – почтенный возраст для электростанции. За плечами – славная история, а впереди – хорошие перспективы, – подчёркивает директор Томь-Усинской ГРЭС Юрий Котов. – Благодаря ответственности и профессионализму специалистов электростанции в Кузбассе есть условия для стабильной работы и развития промышленности, а в наших домах – тепло и светло».