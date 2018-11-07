«Тело страуса, а голова коня»: В Кузбассе завелась чупакабра

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-07T08:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Беково Беловского района в Кемеровской области завелась чупакабра. Об этом говорят местные жители, видевшие мифическое существо.

По их словам, чупакабра живет на берегу реки Малый бачат, которая протекает через Бековское сельское поселение. Животное преимущественно показывает себя, когда на улице темнеет, поскольку именно в этом время суток чаще всего его видели жители села.

- Я живу на улице Заречной, чтобы туда попасть, необходимо перейти через мост, это единственная большая переправа, через которую можно пройти на остановку общественного транспорта. В очередной раз шла поздно вечером домой, подхожу к мосту, из-за кустов выскакивает это существо. У него тело похоже на страуса, а голова – коня. Как увидела это, закричала и убежала. К счастью, чупакабра, меня не тронула, – рассказывала местная жительница Надежда.

Также по ее словам, мифическое существо видели еще двое жителей села: подросток и мужчина. Первый также возвращался домой через тот самый мост, когда оно выскочило на проезжую часть, второй встретил в нескольких километрах от реки в поле.

Слух о том, что в селе завелась чупакабра, быстро разошелся среди местных жителей. Теперь родители, беспокоясь за своих детей, провожают и встречают их со школы. А с наступлением темноты люди стараются закрывать входную дверь дома на замок.

Появление существа с телом страуса и головой коня жители села Беково связывают с женщиной-шаманкой из Горного Алтая, которая прошедшим летом несколько дней жила в доме на одной из улиц и вела платный прием людей. Обещала вылечить от болезней, избавить от сглаза, порчи, привлечь в семью прибыль и удачу.

Сфотографировать или снять на видео чупакабру пока никому не удалось.