Эксперты назвали причины загрязнения воды в Тайге

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-08T10:18:33+03:00

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Специалисты назвали причины загрязнения воды в городе Тайга. Губернатор Сергей Цивилев поручил комплексно решать экологическую проблему.

Сергей Цивилев обсудил проблему обеспечения жителей Тайги качественной водой с главой Тайгинского городского округа Михаилом Теремецким. Последний рассказал, что в июле и сентябре в Тайге и Яшкинском районе проводились еженедельные заборы. Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии пришли к выводу, что источником загрязнения реки могут быть полигон твердых коммунальных отходов и пруд-отстойник, которые находятся в пригороде поселка Яшкино.

По словам замначальника областного департамента природных ресурсов и экологии Натальи Агафоновой в пробах воды было превышена допустимая концентрация марганца в зависимости от сезона в 5-10 раз. Повышение содержание фенолов нашли в безымянном притоке реки на северо-востоке от Яшкино в поселке Кузель. Специалисты Томского политехнического университета заключили, что загрязнение реки Яя марганцем не носит техногенного характера, а является природным явлением.

– Повышенная концентрация марганца в воде связана, в первую очередь, с грунтовыми водами, питающими реки Яя и Березовая. Заболоченность территории приводит к повышенному содержанию гуминовых веществ, являющихся хорошим сорбентом для тяжелых металлов, в частности, марганца. Кроме того, в зимнее время происходит естественная концентрация примесей в воде, в том числе и марганца, – рассказала Агафонова.

Михаил Теремецкий отметил, что поручение губернатора выполнено и проект реконструкции насосной станции первого подъема водозабора на реке Яя уже готов. На общественном слушании большинство жителей его поддержали. Сейчас власти дорабатывают пункты проекта, которые, по мнению людей, необходимо изменить.

– Мы уже понимаем, в чем суть проблемы. Первоочередная задача — определить источник загрязнения. Далее проблему решать комплексно. Другого варианта у нас нет, – отметил Сергей Цивилев.

Отмети, что проблему с качеством питьевой водой в Тайге власти пытаются решить с 2015 года. Этот вопрос брала на контроль прокуратура.