На выходных кузбассовцев ждет перепад температур до -33 градусов

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-08T12:42:15+03:00

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От снежной кашицы на дорогах до лютой стужи – такой будет погода в ближайшие дни в Кузбассе. И если на юге области кузбассовцам большие проблемы доставит гололедица, то на севере уже в пятницу от мороза спасут лишь теплые шубы да пуховики.

- Характер погоды по области будет разнообразным. Существенное понижение температуры начнется с севера области, в связи с затоком холодной арктической воздушной массы, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - Южные районы будут в более комфортных температурах, но с порывистым ветром, осадками от умеренных до сильных, снежными заносами, гололедными явлениями.

Уже в пятницу днем средние температуры в Кузбассе составят -4…+1 градус, и в течение дня будет становиться все холоднее. В большинстве районов области пройдет снег, северо-западный ветер может усиливаться до 19-24 метров в секунду. Из-за метелей на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. И если на юге области ночью столбики термометров опустятся лишь до -13…-18 градусов, то на севере ожидается до -27 градусов!

В выходные дни станет еще холоднее. Арктический воздух будет выхолаживать север области и постепенно в субботу доберется и до южных районов Кузбасса. Впрочем, здесь по-прежнему будет теплее: лишь до -16 градусов, в то время как на севере области дневные температуры будут колебаться от 17 до 22 градусов мороза. Ночью ожидается до -29 градусов, при этом по югу области лишь местами до -23.

В воскресенье днем осадки прекратятся и будет по-прежнему холодно. По югу воздух прогреется до -13…-18 градусов, а вот на севере Кузбасса столбики термометров днем опустятся до -20…-25 градусов. Ночью будет еще золоднее: до -33 градусов, и лишь местами до -22. Порывы северного ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Следующая неделя ожидается такой же морозной.