В Кемерове поставили спектакль о шорцах

Государственная филармония Кузбасса при поддержке Министерства культуры РФ 11 ноября представила зрителям уникальное произведение – музыкально-хореографический спектакль «Шорская сюита» на основе культуры малочисленного коренного народа Кемеровской области.

До сих пор уникальный песенный материал шорского фольклора не получал должного осмысления и художественной обработки профессионалов – композиторов, режиссеров, хореографов. А потому проект создавали десятки артистов и музыкантов филармонии с привлечением специалиста по шорской культуре Елены Чайковской, руководителя Центра языков и культур народов Сибири Кемеровского университета.

Главный замысел «Шорской сюиты» принадлежит Виктору Селиверстову - заслуженному артисту РФ, художественному руководителю Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Он же является режиссером спектакля и хореографом-постановщиком. В создании хореографического полотна также приняли участие Андрей Зелтынь, Евгений Муравьев, Дана Рекова, Лариса Ибряева и Дмитрий Дорохин. На сцене работал оркестр русских народных инструментов. Музыку к спектаклю написали Добрыня Сатин и Игорь Заикин.

Фото: пресс-служба филармонии Кузбасса

Опираясь на фольклор, авторы создали одиннадцать эпизодов. И на протяжении всего действа – колоритного, яркого и необычного! – показали зрителю, как честный и смелый батыр вместе с любимой Туруной (девушкой-журавлем) побеждают силы «нижнего мира».

В течение всего спектакля зрителей успели познакомить с историей народа, его легендами о мироустройстве, ремёслами, особенностями быта, обрядами (например, удивительным обрядом кормления Огня)… Здесь были и дикая «пляска духов», и грациозный танец журавлей, наполненный добротой и любовью, и торжество Неугасимого Огня – символа Света и Жизни.

Спектакль заканчивается финальной сценой «Эжегей» (в русском переводе это «вольная») - неофициальным гимном шорцев, прославляющим родной край, землю предков и особенный народ, который живёт здесь.

Постановка поражает масштабностью художественного замысла. «Сибирский калейдоскоп» и солистка филармонии Чылтыс Таннагашева, владеющая искусством хоомей (горловое пение), представили почти дюжину эпизодов, для которых художник по костюмам Виктория Агафонова создала эскизы 136 сценических костюмов. Более того, для изготовления реквизита были привлечены мастера со всей области.

Фото: пресс-служба филармонии Кузбасса

Вот как прокомментировал главную цель нового произведения Виктор Селиверстов: «Наша задача в этом проекте – привлечь внимание общественности к искусству шорского народа, сохранить их культуру и транслировать с большой сцены, поскольку культура всех народов, в том числе малочисленных, одинаково ценна. И творческие возможности филармонии позволяют это делать. Кстати, новую постановку мы приурочили к 75-летию Кемеровской области и приближающемуся 300-летию Кузбасса».