«Они дебилы там, что ли?»: в Междуреченске установили детскую площадку на час

В Междуреченске детская площадка просуществовала всего час: за это время ее успели установить, сфотографировать и демонтировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677888" frameborder="0"></iframe> В Междуреченске разобрали детскую площадку через час после установки.

Возмущенные жители Междуреченска выложили в социальные сети видео, на котором зафиксировали появление и исчезновение детской площадки. Причем все «магическое» действие заняло всего час.

- Буквально час назад приехала газель, выставили лавочки, забор, качели, - комментирует автор видео. - Женщина все отсняла, а теперь – оп! – они собирают площадку!

И действительно: на кадрах видео зафиксировано, как рабочие уносят ограждение, которое установлено прямо на снег. Впрочем, как и все остальные элементы площадки. Удивленные и возмущенные тем, что столь нужную для местной ребятни площадку «установили» лишь для отчета, горожане стали осаждать администрацию города. Впрочем, в администрации города «Комсомольской правде» пояснили, что детскую площадку в этом дворе устанавливали в тестовом режиме.

- Благоустройство данной территории имеет свою цель – создать комплекс современных детских и взрослых игровых площадок, скомбинировать места для активного, спокойного, интеллектуального времяпрепровождения. Видеоматериал отражает проведение теста, - сообщили в администрации Междуреченска.

А уже на следующий день в социальных сетях появился другой ролик, в котором исполняющий обязанности главы города Междуреченска Владимир Чернов отчитывал своих подчиненных, называя и грубыми словами. В конце он потребовал, чтобы больше в городе таких «тестов» не проводили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/678081" frameborder="0"></iframe> Мэр Междуреченска назвал своих подчиненных дебилами.

- Они реально дебилы там у нас что ли? Прекрасно понимают, что сейчас в информационном мире творится. И какие-то примерки делать, по факту, принести, поставить, убрать… и все остальное. Всю эту визуализацию делать на компьютере можно. Смотреть, как это вписывается, не вписывается. Обалдеть просто, - не стесняясь в выражениях заявил Чернов в телефонном разговоре с неустановленным лицом.

Впрочем, не только Чернов обратил внимание на «примерку» площадки. Так, установкой и демонтажем игровых элементов заинтересовалась областная прокуратура. Сейчас проводится проверка, которая должна установить, кем выполнялись работы по благоустройству и каким образом проводилось финансирование.

- В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования,Ю – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: кадр видео 1 канала "Вечерний Ургант"

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором и даже предложил новаторский метод отчетности променять на зарплатах междуреченских чиновников.

- Чиновники, которые это придумали, надо им тоже зарплату привезти, сфотографировать и увезти, - заявил Иван Ургант в своей вечерней юмористической передаче. – Зарплату в одно место, чиновников – в другое!

Чем бы ни завершилась эта история, будем надеяться, что жители дома №5 по Октябрьскому проспекту в конце концов все-таки получат вожделенную площадку, и не на час, а навсегда.