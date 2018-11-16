Короны, электричка и массовый спуск: чем удивит Шерегеш на открытии сезона

Горнолыжный сезон еще не начался, а поклонники горы Зеленой уже вовсю строят планы, как будут кататься и весело проводить время в Шерегеше. Тем более, что ждать праздника осталось недолго: уже 17 ноября будет дан старт новому сезону.

Для скорости и комфорта

К этому дню заготовлено немало мероприятий и приятных сюрпризов. И самый первый подарок для поклонников активного отдыха преподнесут ранним утром: в 06:28 из Новокузнецка отправиться электропоезд «Шерегеш-экспресс». Он проследует до станции Чугунаш, где всех лыжников и сноубордистов будут ждать автобусы. Они доставят туристов прямо к подножью горы Зеленой. Цена билетов на новый электропоезд вполне доступная: от 150 до 500 рублей – и зависит от класса вагона. В слову, в пути пассажиры новенькой электрички проведут три часа и две минуты.

В короне и со ски пассом

Торжественное открытие сезона начнется в 10:00 у подножья горы в секторе А. В течение двух часов лучше творческие коллективы станут развлекать гостей курорта, приближая праздник. Разумеется, будут торжественные речи, и прозвучат они из уст губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

А потом начнется большой праздник. Стартует он в 13:30 с массового спуска с горы. Самые стильные участники вполне могут стать обладателями приятных – а главное, полезных! – призов. Кроме корон Короля и Королевы сезона им достанутся «золотые» ски-пассы и возможность брать в прокат инвентарь бесплатно в течение всего сезона! А после великолепного отдыха на горе коронованные особы смогут в течение 12 часов отдохнуть в термальном центре и отужинать в ресторане.

Небольшая подсказка: чтобы получить почетное звание на весь сезон, нужно обладать стилем не только в одежде (это первая составляющая оценки), но и в катании!

Самой же яркой точкой празднования станет выступление музыкальной группы AYA Project из Санкт-Петербурга.

Все утомленные празднованием смогут вернуться в Новокузнецк в субботу на вечерней электричке из Чугунаша – отправляется она в 17:00. А с утра в воскресенье можно вновь отправиться в Шерегеш!