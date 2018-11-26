Захотел попить: кот открыл кран и затопил магазин в Новокузнецке

Хозяева одной из квартир города Новокузнецка невольно стали участниками судебного процесса. Из-за шалости домашнего кота они были вынуждены выплатить предпринимателю 200 тысяч рублей.

Хозяева кота, наверняка гордились питомцем. Еще бы! Он все-все понимает, все умеет – вон даже научился кран открывать, чтобы попить воды. Но иногда усатого-полосатого и журили за то, что закрывать этот самый кран он так и не научился. К слову, именно из-за этого в доме и случилось чрезвычайное происшествие.

Однажды ночью всеобщий любимец решил утолить жажду. Он, как всегда, открыл кран с водой, попил и грациозно спрыгнул с кухонной раковины. Пока он вылизывал шерстку, вода вытекла из раковины и потекла на пол. Сначала затопило квартиру, а потом – магазин, который находится этажом ниже. Точнее, помещение, в котором хранился товар.

Виновен в затоплении имущества предпринимателя, конечно же, кот. Но так как домашние питомцы являются движимым имуществом, то ответственность за них несут хозяева – так гласит Гражданский кодекс Российской Федерации. Юристу, который защищал интересы индивидуального предпринимателя, удалось взыскать с троих собственников квартиры почти 200 тысяч рублей материального ущерба, состоящего из прямых убытков и упущенной выгоды – об этом говорится в решении Центрального районнного суда города Новокузнецка. Теперь владельцам кота придется раскошелиться, а вот какое наказание понесет кот – и понесет ли его вообще – пока не известно.