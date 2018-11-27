В Новокузнецке заметили «молящийся» автомобиль
В Новокузнецке на парковке одного из торговых центров местные жители заметили красный автомобиль с крестами на боковых стеклах – видео с ним появилось в Сети.
Красный автомобиль с красными крестами на боковых стеклах и символикой Дня Победы на заднем стекле находился на парковке одного из новокузнецких торговых центров. Но внимание очевидцев он привлек не наклейками, а транслировавшейся молитвой. При этом у машины мигали фары и сигнальные огни. Пользователи высказали мнение, что таким образом у автомобиля сработала сигнализация.
В Новокузнецке заметили молящийся автомобиль.Видео: youtube
Стоит отметить, что странный красный Hyundai кузбассовцы видят не впервые. В апреле этого года данный автомобиль, припаркованный в городе Кемерово прямо поперек дороги у Знаменского собора, вызвал искреннее недоумение горожан и, как следствие, бурные обсуждения в ннтернете. Только раньше у машины были черные кресты на дверях, а теперь красные на боковых стеклах.