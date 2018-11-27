В Новокузнецке на парковке одного из торговых центров местные жители заметили красный автомобиль с крестами на боковых стеклах – видео с ним появилось в Сети.

Красный автомобиль с красными крестами на боковых стеклах и символикой Дня Победы на заднем стекле находился на парковке одного из новокузнецких торговых центров. Но внимание очевидцев он привлек не наклейками, а транслировавшейся молитвой. При этом у машины мигали фары и сигнальные огни. Пользователи высказали мнение, что таким образом у автомобиля сработала сигнализация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679562" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке заметили молящийся автомобиль.Видео: youtube

Стоит отметить, что странный красный Hyundai кузбассовцы видят не впервые. В апреле этого года данный автомобиль, припаркованный в городе Кемерово прямо поперек дороги у Знаменского собора, вызвал искреннее недоумение горожан и, как следствие, бурные обсуждения в ннтернете. Только раньше у машины были черные кресты на дверях, а теперь красные на боковых стеклах.