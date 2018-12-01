«Ты и есть тупой»: Учитель кемеровской школы отчитал ученика

В одном из городских пабликов очевидцы выложили видео, на котором запечатлен разговор учителя и ученика. При этом учитель прилюдно отчитывает школьника и называет его тупым.

Очевидцы разместили в одном из кемеровских пабликов видео, на котором учитель отчитывает пятиклассника. Действие происходит в школе №15 областного центра. Как заявляет автор видео, учитель отчитывает ребенка за то, что тот прогулял урок. При этом рядом с мальчиком стоят еще педагоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680280" frameborder="0"></iframe> «Ты и есть тупой»: Учитель кемеровской школы отчитывает ученика..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Нельзя так обзывать ее, нельзя! – говорит один из учителей.

- Я сейчас возьму и назову тебя тупым! Нормальные дети себя так не ведут! – громко заявляет другой учитель, наклоняясь к школьнику. – Скажу, что ты тупой, глухой и бестолковый, а ты такой и есть! Тебя мать ничему не научила!

Примечательно, что комментаторы сразу разделились на два лагеря. Одни заявили, что ни в какой ситуации нельзя унижать и оскорблять детей. И что учитель должна была вызвать в школу родителей ребенка и провести беседу именно с ними. Более того, предлагают выгнать педагога из школы и обязательно написать заявление в полицию за унижение чести и достоинства человека. Некоторые вспоминают, как их самих когда-то унижали и даже били учителя, и это нанесло глубокую психологическую травму.

- А потом удивляются, почему дети с оружием в школу приходят и начинают стрельбу, - резюмирует пользователь соцсетей Эрик Гильминтдитон.

Другие же заступились за учителя. Один из очевидцев конфликта, учащийся этой же школы, рассказал, что мальчишка нередко прогуливает уроки, матерится и дерется, в общем «ведет реально пацанский образ жизни».

- Она потом посадила его на скамейку неподалеку и сказала читать параграф по истории и отвечать на вопросы по нему, - рассказал о завершении конфликта школьник. - Мол, не уйдешь, пока не сделаешь.

К слову, ученики и выпускники этой школы также отметили, что знают этого педагога как адекватного и справедливого человека, и уверены, что на пустом месте та не стала бы прилюдно ругать ребенка.

- Знаю эту учительницу, просто так она явно бы не стала на него такое говорить, - прокомментировала девушка Лидия. - А видя, как эти пятиклассники борзеют…

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