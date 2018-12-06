Горы, подарки и горячий глинтвейн: «Танай» открыл горнолыжный сезон 2018-2019

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» - пожалуй, эти строчки из песни Высоцкого как нельзя лучше подойдут моему первому путешествию на горнолыжный комплекс «Танай»! В первый день зимы здесь состоялось официальное открытие сезона 2018-2019. И оно было прекрасным – с веселыми играми, горячим глинтвейном и суперпризами.

Поездка из Кемерова на горнолыжный комплекс «Танай», который находится в Промышленновском районе, занимает около двух часов, что, без сомнения, радует. Ведь можно приехать с утра, вдоволь накататься и вечерком отправиться домой – неплохой вариант для очень занятых людей.

Для участников массового спуска подъемники работали бесплатно Фото предоставлено пресс-службой горнолыжного курорта "Танай"

В этом году открытие горнолыжного сезона на «Танае» совпало с первым календарным днем зимы. Погода решила не баловать сибиряков и ударила с утра двадцатиградусными морозами, но это не напугало любителей горных лыж и сноубордов. Многие приехали на празднование открытия сезона целыми семьями – причем малыши катались вместе с родителями!

Главным событием в программе мероприятий, конечно, стал массовый спуск. Причем 1 декабря участники массового спуска могли пользоваться подъемниками бесплатно и скатиться сколько угодно раз. После небольшой тренировки, на вершине горы всем им раздали флаги и дымовые шашки, что, несомненно, добавило зрелищности. А на спуске всех ждал горячий глинтвейн.

На спуске сделали радостное фото на память Фото предоставлено пресс-службой горнолыжного курорта "Танай"

Также организаторы праздника приготовили для гостей розыгрыш сертификатов на все услуги, предоставляемые на «Танае». Это и разовый ски-пасс, и тур выходного дня, и посещение СПА-комплекса, бесплатное обучение на горных лыжах или сноубордах и даже путевки санаторно-курортного лечения и детского лагеря!

Кстати, отдохнуть на «Танае» могут не только любители эстрима и скорости, но и те, кто предпочитает более спокойный досуг. На территории комплекса залит каток, есть беговая лыжня, Парк дикой природы. Здесь можно покататься на лошадях и собачьих упряжках. Аляскинские маламуты – милейшие создания! С удовольствием на них покаталась. А вообще комплекс «Танай» работает и зимой, и летом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680954" frameborder="0"></iframe> Открытие горнолыжного сезона на "Танае".На "Танае" прошло официальное открытие сезона. После массового спуска все дружно пили глинтвейн, танцевали, участвовали в конкурсах и зажигали!Екатерина БОРМОТОВА

– Расположение – огромный плюс «Таная», не надо ехать за тридевять земель. Здесь развитая сеть кафе и ресторанов, есть гостиницы, прокат, правда, снаряжение у меня свое, небольшой ценник. К тому же в этом году здесь много снега, что особенно радует! – поделился своими впечатлениями от посещения горнолыжного курорта кемеровчанин Кирилл Иванов.

В заключении хочу сказать, что мой первый день зимы в этом году точно стал особенным. Я провела его в окружении людей, которые любят жизнь, спорт, экстрим. Точно запомню его надолго и обязательно сюда вернусь!

Милейшие аляскинские маламуты Фото предоставлено пресс-службой горнолыжного курорта "Танай"

Стоимость проката

Трассы и подъемники горнолыжного курорта «Танай» расположены на горе Слизун Салаирского кряжа. Высота горы – 471 метр.

На сегодняшний день в пределах комплекса «Танай» действует семь горнолыжных трасс европейского уровня и различной степени сложности. Освещение трасс позволяет кататься и в темное время суток

Подъем на кресельном или бугельном подъемнике стоит 100 рублей, на конвейерном или учебном – 50 рублей. Один подъем и спуск на трассу сноутюбинга обойдется в 100 рублей. Ски-пасс на три часа с правом выбора трасс стоит 700 рублей, на четыре часа – 900 рублей, на день – 1100.

Также можно приобрести абонемент на прокат лыж с ботинками и палками или сноуборда на день, он стоит 600 рублей. Кроме того, можно воспользоваться услугами инструктора. Индивидуальное занятие стоит от 1500 рублей.

Как добраться

Горнолыжный курорт «Танай» располагается рядом с деревней Журавлево в Промышленновском районе, что в 120 километрах от Кемерова, в 178 километрах от Новосибирска, 350 километрах от Томска.

Если вы едете из Кемерова на личном транспорте, лучше всего выезжать с проспекта Кузнецкого через Плешки по магистрали на Промышленную. Также от городского автовокзала до Журавлево ездит автобус, правда, отправляется он в 15.10, а время в пути составляет 2 часа 40 минут. Другой вариант – в 10.00 поехать на автобусе до Промышленной, а в 12.15 отсюда идет транспорт до Журавлево. Дорога в одну сторону обойдется на одного человека примерно в 200 рублей.

Туристам, которые едут из Новосибирска или Томска, нужно добраться до деревни Журавлево – здесь есть поворот с указателями. После поворота ехать еще примерно 6 километров.