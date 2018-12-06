СУЭК - лидер корпоративной благотворительности России

АО «СУЭК» заняло первое место среди российских компаний в рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительности». АО «СУЭК» также было признано победителем сразу в нескольких номинациях. Компания заняла первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях», а также первое место в номинации Агентства социальной информации «Информационная открытость благотворительной деятельности».

На церемонии награждения заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев отметил: «Социальная деятельность и благотворительность помогает делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их семей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель - основа социальной стратегии СУЭК. Мы благодарны, что наша работа получила высокую оценку. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь нашим социальным программам и проектам – а их более полутора сотен в год. Это – руководство СУЭК, которое всячески поддерживает нашу работу и считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании. Это - наши сотрудники в регионах, которые не просто активно участвуют в социальных проектах, но часто являются их инициаторами и движущей силой. Ваша высокая оценка – это награда для каждого из нас!»

СУЭК традиционно входит в число лидеров проекта. В предыдущем году компания стала обладателем специального приза «За эффективность управления благотворительными программами» и заняла призовое место в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности». В 2016-м году СУЭК была признана победителем в номинации «Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании" и заняла второе место в общем рэнкинге.

«Лидеры корпоративной благотворительности» - совместный проект Форума Доноров, издания «Ведомости» и международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Цель проекта - выявить лучшие благотворительные программы компаний и распространить информацию о них для привлечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности в России.