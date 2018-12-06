2018-12-07T08:05:54+03:00
Общество

В Кузбассе не будут увольнять врачей при объединении больниц

Медиков могут перепрофилировать или переводить
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе при объединении больниц не будут сокращать врачей. Об этом на пресс-конференции в Новокузнецке заявил и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин.

Отметим, что сейчас в Новокузнецке планируется объединение больниц №11, 16, 22, Новокузнецкого перинатального центра и районной больницы под эгидой Новокузнецкой городской клинической больницы №1. По словам главврача городской клинической больницы №11, учреждение находится в глубоком финансовом кризисе.

– Как самостоятельное юридическое лицо наше учреждение не сможет выбраться из долговой ямы. Мы хотим оказывать пациентам качественные услуги, а для этого нам необходимо занять свою нишу в рамках многопрофильного центра. Объединение больниц – единственно верное и грамотное управленческое решение в сложившейся ситуации. Только так мы сможем оптимально перераспределить потоки пациентов, оборудование и оказывать помощь жителям региона на высоком уровне, – отметил главврач Алишер Баховудинов

Кроме того, в один медицинский центр в Новокузнецке объединят детскую клиническую больницу №4, детская больница №3 и больницу №5.

– В городской больнице №5 накопились серьезные проблемы с материально-техническим оснащением и состоянием медучреждения в целом. В таких условиях пациентов принимать нельзя. Кроме того, и в 3-ей, и в 5-ой больницах накоплены кредиторские задолженности. Создание единого медицинского центра позволит решать эти проблемы. Использование площадей, ресурсов и кадров будет более эффективным. В каждой из больниц мы должны создать одинаково высокие условия оказания медицинской помощи, – прокомментировал объединение главный врач детской клинической больницы №4 Сергей Щепетков:

Также новокузнецкая городская больница № 2 станет филиалом кемеровского областного кардиоцентра. Реорганизация должна снизиться смертность, восполнить дефицит кадров и вывести учреждения из финансового кризиса.

– По каждому проекту созданы рабочие группы из профильных специалистов, экспертов медицинского информационно-аналитического центра, экономистов и представителей департамента охраны здоровья населения, – пояснил и.о. начальника департамента Михаил Малин. – Подчеркну, что реорганизация не предполагает сокращений медицинских кадров и закрытия поликлиник. Они могут быть перепрофилированы или перемещены в другое отделение, т.е. логистика может измениться. Однако доступность и качество медицинской помощи будут только повышаться.

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