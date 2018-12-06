В Кузбассе создана территория опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск»

Предприятия малого и среднего бизнеса получат особые условия для своей работы.

3 декабря Правительством России подписано постановление о создании территории социально-экономического развития «Прокопьевск». Моногород стал четвертым получившим статус ТОСЭР в Кузбассе. А это значит, что он сможет уйти от зависимости от угольной промышленности и выйдет на новый этап развития.

Особые условия для бизнеса

О том, что Прокопьевск получит новый статус, Сергей Цивилев сообщил еще в апреле 2018 года. Тогда он подчеркнул, что развитие малого и среднего бизнеса позволит снизить зависимость экономики города от градообразующих предприятий, а также обозначил условия, при которых это возможно.

- На территориях монозависимых городов и, тем более, в пределах ТОСЭР малый и средний бизнес должен пользоваться особыми условиями, получать финансовую и консультативную поддержку. Важно смягчить административные барьеры, - отметил глава региона.

Благодаря статусу ТОСЭР в Прокопьевске должны появиться новые предприятия, связанные не только с угледобывающей промышленностью. Например, получат развитие проекты, направленные на производство запасных частей для карьерной техники и взрывозащищенного горно-шахтного оборудования, строительного материала и переработку крупногабаритных шин.

Стоит отметить, что поддержка малого и среднего бизнеса является не только важнейшим аспектом ТОСЭР, но и одним из приоритетных направлений развития Кемеровской области в рамках Стратегии-2035. Резиденты, работающие в пределах территории опережающего социально-экономического развития, смогут воспользоваться всеми мерами этой поддержки. Так, они получат гранты на покупку франшиз и приобретение оборудования в лизинг. Предприниматели смогут претендовать на субсидии по кредитным договором и договорам лизинга, а также на покупку оборудования и аренду помещения.

12 резидентов к работе готовы!

Говоря о новом этапе в жизни Прокопьевска, Сергей Цивилев отметил, что 12 резидентов ТОСЭР уже готовы подписать соглашения.

В ближайшем будущем город ждут важные перемены. Так, до 2025 года планируется реализовать 16 инвестиционных проектов на сумму 5,2 миллиарда рублей, а 1,7 тысячи человек смогут получить новую работу. Одним из резидентов станет Кузбасское вагоностроительное предприятие «Новотранс». После строительства второй очереди завода по ремонту вагонов его мощность составит 15 тысяч вагонов в год, при этом объем запланированных инвестиций – 1,19 миллиарда рублей. На новом предприятии будет создано 700 рабочих мест. Еще один резидент ТОСЭР «Прокопьевск» построит завод по производству резиновых и ластомерных порошков за 1,125 миллиарда рублей. Ежегодно здесь будет планируется выпускать 30 тонн продукции, будут созданы рабочие места для 60 человек. Кирпичи нового поколения «лего» планирует выпускать Прокопьевское строительно-торговое предприятие «Новострой». Объем запланированных инвестиций – 12 миллионов рублей, на работу предприятие рассчитывает принять 45 новых сотрудников