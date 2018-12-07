В квартире холодно: куда обращаться кузбассовцам

Если в квартире холодно, то это буквально парализует привычную жизнь человека. Особенно если температура за окном бьет все сомнительные минусовые рекорды. Разбираемся, как быть в этой ситуации.

Какая температура в квартире считается нормальной?

Существуют нормативы, в которых указано, какая температура должна быть в жилище. Они прописаны в Правилах предоставления коммунальных услуг, которые утверждены Постановлением № 354. Там говориться, что отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва - не более 24 часов в течение месяца или не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов.

Как рассказали в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже 20 градусов (в угловых комнатах - 22 градуса). Допустимое повышение нормативной температуры - не более 4 градусов, допустимое снижение нормативной температуры в дневное время суток не допускается, а в ночное время суток (с 0.00 до 5.00) должно быть не более чем на 3 градуса.

Ищем и устраняем причины

Причин, по которым в квартире холодно, может быть много. Часть из них возможно устранить своими силами без привлечения специалистов. Например, можно заменить старые деревянные окна на пластиковые или утеплить их. Также причинами недостатка тепла могут быть старый балкон, изношенные радиаторы отопления, неплотно прилегающая входная дверь или зазоры в ней. Это проблемы человек может (и должен) решать самостоятельно, будучи собственником своей квартиры, однако если причины кроются в другом, то следует принимать кардинальные меры.

Если в вашей квартире холодно, то звоните в диспетчерскую службу вашей управляющей компании или ТСЖ. По указанному адресу придет комиссия и произведет замер температуры. Обратите внимание: ее определение должно выполняться в каждой комнате, а термометр располагается за 1 метр от стен и 1,5 метра от пола.

Если окажется, что вы действительно недополучаете тепла, то можете смело потребовать перерасчет за ресурс (уменьшение коммунального платежа на 0,15%) и рассчитывать на повышение температуры в вашей квартире до допустимых значений.

Кстати, такой же проблемой, как недогрев, могут быть и перегревы.

-Если в квартире слишком жарко и температура превышает установленные нормативы, не нужно открывать окна и топить улицу, любой перегрев приводит к перерасходутепловой энергии и доначислениям за отопление, — пояснила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко. — Перегревы, как и недогревы, являются фактом предоставления некачественных коммунальных услуг и служат основанием для перерасчета оплаты. Но важно понимать, что все корректировки производятся только при соблюдении соответствующих требований законодательства.

ВАЖНО!

Куда обращаться, если в квартире плохо греют батареи?

Если в квартире наблюдаются перебои с теплоснабжением, а управляющая компания не реагирует на обращения, то можно сообщить о нарушениях по телефону «горячей линии» Госжилинспекции - 8 (384-2) 36-93-32 (с 8.30 до 17.30. Обед – с 12.00 до 13.00).

Также на сайте ГЖИ указаны телефоны аварийно-диспетчерских служб всех управляющих компаний Кузбасса.