2018-12-10T13:51:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе из шахты «Первомайская» эвакуировали 51 рабочего

Один из участков шахты затапливают из-за превышения угарного газа
Екатерина БОРМОТОВА
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Превышение CO в вентиляционном штреке зафиксировал диспетчер шахты Фото: Архив "КП"Превышение CO в вентиляционном штреке зафиксировал диспетчер шахты Фото: Архив "КП"Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Из шахты «Первомайская» в Кемеровской области эвакуирован 51 рабочий. Причиной стало превышение показателя угарного газа на одном из участков.

Инцидент произошел 9 декабря около 06.44 по местному времени.

- Превышение CO в вентиляционном штреке зафиксировал диспетчер шахты и вызвал горноспасателей. Всего был эвакуирован 51 рабочий, - рассказали «Комсомольской правде» в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.

Также после поступления сигнала на шахту прибыли 27 сотрудников МЧС Кузбасса, которые участвовали в эвакуации.

Как пояснили в департаменте, сегодня специалисты ведут работы по подтоплению данного участка шахты.

Шахта «Первомайская» входит в состав угольной компании «Северный Кузбасс». Была сдана в эксплуатацию в 1975 году. Шахта находится в 40 километрах от Кемерова.

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