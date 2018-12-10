В Кузбассе из шахты «Первомайская» эвакуировали 51 рабочего
Из шахты «Первомайская» в Кемеровской области эвакуирован 51 рабочий. Причиной стало превышение показателя угарного газа на одном из участков.
Инцидент произошел 9 декабря около 06.44 по местному времени.
- Превышение CO в вентиляционном штреке зафиксировал диспетчер шахты и вызвал горноспасателей. Всего был эвакуирован 51 рабочий, - рассказали «Комсомольской правде» в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.
Также после поступления сигнала на шахту прибыли 27 сотрудников МЧС Кузбасса, которые участвовали в эвакуации.
Как пояснили в департаменте, сегодня специалисты ведут работы по подтоплению данного участка шахты.
Шахта «Первомайская» входит в состав угольной компании «Северный Кузбасс». Была сдана в эксплуатацию в 1975 году. Шахта находится в 40 километрах от Кемерова.