В Кемерове открыли новое здание областного суда стоимостью 1,7 миллиарда рублей

В пятницу днем в Кемерове торжественно открыли новое здание областного суда стоимостью 1,7 миллиарда рублей. В открытии участвовал губернатор Сергей Цивилев и председателя Верховного суда Петр Серков.

– Мы открываем Дворец правосудия. Это результат нашего общего труда. Нам это решение далось непросто. Но мы справились в срок и на очень высоком уровне. У нас впереди очень много дел. Но мы всегда должны помнить главное — мы делаем это для наших граждан, – отметил Сергей Цивилев.

Фото: АКО

Строительство здания началось в декабре 2015 года по федеральной программе. На строительство здания и инфраструктуру было направлено 1,7 миллиарда рублей. Новый пятиэтажный суд был построен на проспекте Химиков, 9. Его площадь составила 23 тысячи квадратных метров. Площадь вмещает 42 зала судебных заседаний, спортзал, буфет, два архива, конференц-зал и кабинеты. Здание рассчитано на работу 118 судей и их аппарата. В здании могут находиться более 500 посетителей. Для удобства посетителей в здании есть семь лифтов, два их них могут перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Здание суда оснащено видеонаблюдением, автоматической системой пожаротушения. На входе установлены рамки-детекторы и интраскоп.

– Здесь абсолютно все предусмотрено. И даже есть очень оригинальные решения. В кузбасском здании суда заложена своя изюминка. Заданы параллельные потоки: когда граждане идут с одной стороны здания, а судьи и работники аппарата по большему кругу. Конвойные службы, когда привозят спецконтингент – у них нет пересечения с гражданами. Это здание на «пятерку», - отметил Петр Серков.