Тепло слонам: в Новокузнецком цирке во время морозов замерзали животные

Несколько дней назад представитель известной династии, дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов на своей странице в Facebook выложил видео, на котором показал, в каких условиях ему иногда приходится работать. Артисты в верхней одежде, слоны – в теплых попонах и валенках – и всего 12 градусов на комнатном термометре.

- Ни на какой я не прогулке, а на своей законной репетиции. У меня животные – в попонах и валенках, этакие Санта-Клаусы! Термометр у нас показывает +11…+12 градусов, – комментирует видео дрессировщик. А потом обращается к исполняющему обязанности гендиректора «Росгосцирк» Сергею Белякову.– Сколько может продолжать такое отношение к артистам, животным? Уже XXI век, нужно что-то делать, выделять деньги для реставрации цирков в регионах!

Мы решили проверить, действительно ли в Новокузнецком цирке настолько холодно, что слонов приходится одевать, а гимнасты отказываются от репетиций?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682734" frameborder="0"></iframe> Слоны замерзают в кузбасском цирке.Видео: Facebook

На репетиции.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Зябко, но терпимо

На улице – всего -7. После -37 градусов, которые были всего полторы недели назад, можно сказать, что тепло. Сам цирк пока закрыт (гастрольные выступления завершились), и зрителей здесь не было давненько. Возможно, поэтому в фойе немного зябко. Конечно, пар изо рта не идет, но снимать пуховичок совсем не хочется. А при более низких температурах здесь еще холоднее – так, что несколько раз подумаешь, прежде чем повести ребенка на представление! Впрочем, в самом зале и за кулисами заметно теплее: здесь расставлены тепловые пушки и обогреватели.

- Слонам было холодно, так что решили утеплить слоновник, поставили пластиковые окна, - Андрей Дементьев-Корнилов поглаживает слониху Претти по шее. А та поднимает голову и смотрит через новое окно на улицу. На слониху надевают попону и валенки, но ей совсем не хочется носить такой наряд, и Претти отчаянно мотает головой: мол, снимите это немедленно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682797" frameborder="0"></iframe> Ни "валенки", ни попоны слонам не нравятся. Но так теплее!.Екатерина РОМАНОВА

Теперь, когда в слоновнике стоят новые окна, здесь стало теплее.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, валенки оказались вовсе не привычной для нас войлочной обувью, а, скорее, сапожками, сшитыми на заказ. Удобными – насколько это возможно – и даже зафиксированными подтяжками.

«Руки коченели»

Три слонихи - Ранго (62 года), Претти (32 года) и Марго (8 лет) – в своих попонах важно вышагивают в манеж: ноги размять и порепетировать. А знаменитый дрессировщик в это время рассказывает, как всего неделю назад гимнастка отказалась от репетиции: руки окоченели так, что подниматься под купол было опасно. Как яркие экзотические попугаи не стали летать – настолько зябко было. И с каким укором смотрели на дрессировщика слоны: ноги-то хоть и в обуви, но мерзнут…

- Приезжала комиссия, правда, когда на улице (а значит, и в самом цирке) уже потеплело, было +16 градусов. Но для слонов-то по нормам температура в помещении должна быть не ниже +20…+22 градусов. Вообще же они любят, когда еще жарче, градусов +30, - рассказывает Андрей Дементьев-Корнилов. – Огромное спасибо Александру Ищенко, директору Новокузнецкого цирка: поставил дополнительные обогреватели, тепловые пушки, сделал все, что было в его возможностях, чтобы наши артисты не мерзли. Но только обогревателями проблему не решить…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682796" frameborder="0"></iframe> Слоны на репетиции в Новокузнецком цирке..Екатерина РОМАНОВА

Слоны с удовольствием выступают перед зрителем - но только тогда, когда тепло в манеже.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Здание Новокузнецкого цирка было построено в 1974 году, и с тех пор ни разу не было на капитальном ремонте, нужно ли говорить о том, что система отопления давно устарела и не справляется с холодами? В планах Новокузнецкого цирка – провести ремонт отопительной системы, но это случится лишь в следующем году. А пока артисты греются возле обогревателей и готовят новую цирковую программу.