Ледовые катки 2018-2019 в Новокузнецке: расписание, цены на билеты и прокат

Катание на коньках, лыжах и санках – одно из главных зимних развлечений для ребятни и взрослых. Несмотря на перепады температуры в нынешнем декабре, новокузнечане отдают предпочтение активному отдыху, отправляясь на катки и ледовые площадки. Нынешней зимой в городе работают 48 плоскостных сооружений для игры в хоккей, 16 лыжных трасс, 15 ледовых площадок и четыре горнолыжных комплекса. Мы вам расскажем, где можно покататься бесплатно, сколько стоит прокат коньков и где он имеется, а также когда лучше всего приходить на катки в Новокузнецке.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ледовая площадка в Парке культуры и отдыха Водный

Адрес: ул. Волоколамская, 80/12.

Работает круглосуточно.

Стоимость:

- дети – 50 рублей/час;

- взрослые – 100 рублей/час.

Прокат коньков: 200 рублей/час.

Открытый каток в Парке культуры и отдыха имени Гагарина

Расписание: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость:

Будни:

Вход на каток: дети – 70 рублей/час, взрослые – 120 рублей/час.

Прокат коньков: дети – 140 рублей/час, взрослые – 240 рублей/час.

Выходные:

Вход на каток: дети – 100 рублей/час, взрослые – 150 рублей/час.

Прокат коньков: дети – 200 рублей/час, взрослые – 300 рублей/час.

Имеется отдельное поле для любителей хоккея. Для детей проводятся обучающие занятия.

Фото: vk.com, "Парк Приключений"

Крытый каток в "Сити Молле"

Адрес: ул. Кирова, 55.

Расписание: ежедневно с 12:00 до 22:00.

Стоимость:

Будни: дети – 50 рублей/час, взрослые – 150 рублей/час.

Выходные: дети – 50 рублей/час, взрослые – 200 рублей/час.

Прокат коньков: дети – 150 рублей/час.

Открытый каток стадиона «Металлург»

Адрес: пр. Строителей, 28

Расписание: будни: с 16:00 до 21:00, выходные: с 12:00 до 22:00.

Стоимость:

- взрослые – 150 рублей (без ограничения по времени);

- дети – 75 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей.

Фото: Instagram Владимира Роккеля

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Открытый каток Спортивной школы по вольной борьбе имени Смолянинова

Адрес: ул. Карла Маркса, 2Б

Расписание: со среды по воскресенье с 17:00 до 21:00.

Стоимость: 50 рублей/час.

Прокат коньков: взрослые – 100 рублей/час, дети – 50 рублей/час.

Открытый каток в горнолыжном комплексе «Таежный»

Адрес: Листвянское шоссе, 5

Расписание: будни: с 12:00 до 21:00, выходные: с 10:00 до 22:00

Стоимость: 80 рублей/час.

Прокат коньков: взрослые – 100 рублей/час, дети – 80 рублей/час.

Фото: Виктория Наумова.

КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН

Сад Алюминщиков

Адрес: ул. Ленина, 41А

Расписание: суббота, воскресенье, с 16:00 до 19:00

Стоимость: 60 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей.

Открытая площадка ДЮСШ №5

Адрес: ул. Народная, 31А

Расписание: ежедневно с 12:00 до 20:00.

Стоимость:

- дети – 30 рублей;

- взрослые – 50 рублей/час.

Прокат коньков: 100 рублей/час.

Открытая площадка

Адрес: ул. Метелкина, 16.

Расписание: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Стоимость: 50 рублей/час.

Прокат коньков: 100 рублей/час.

Фото: vk. com, "Дворовый хоккей и катки Новокузнецка"

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

Открытый каток стадиона «Запсибовец»

Адрес: ул. Советской Армии, 46

Расписание: будни: с 17:00 до 21:00, выходные и праздничные дни: с 13:00 до 22:00, перерыв с 17:00 до 18:00.

Стоимость:

- дети старше 7 лет, взрослые – 100 рублей;

- пенсионеры – 50 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Открытый каток СШОР «Буревестник»

Адрес: ул. Уютная, 30

Расписание: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

Планируется открытие проката

Открытый каток стадиона «Байдаевец»

Адрес: ул. Рубцовская, 51

Расписание: четверг-пятница, с 1:

- дети – 50 рублей;

- взрослые – 85 рублей.

Планируется открытие проката.

Фото: Instagram Владимира Роккеля

КОНКРЕТНО:

Где еще можно покататься на коньках?

Центральный район

Ледовая площадка на Площадь общественных мероприятий Центрального района.

Ледовая площадка, ул. Кулакова, 6.

Ледовая площадка во дворе многоквартирного дома по пр. Металлургов, 4.

Ледовая площадка на территории школы Гимназии, 44, ул. Кирова, 79А.

Куйбышевский района

Ледовая площадка, ул. Глинки, 13.

Орджоникидзевский район

Ледовая площадка на Площади общественных мероприятий Новобайдаевского микрорайона

Новоильинский район

Ледовая площадка во дворе многоквартирного дома по ул. Новоселов, 14.

Ледовая площадка во дворе многоквартирного дома по ул. Косыгина, 75.

Ледовая площадка во дворе многоквартирного дома по ул. Новоселов, 5

Ледовая площадка, ул. Новоселов, 19

Заводской район

Ледовая площадка, ул. Малая, 4-Б

Ледовый каток, площадь общественных мероприятий Заводского района.

Кроме того, на сайте новокузнецкого спорткомитета доступна интерактивная карта всех катков и ледовых площадок города.