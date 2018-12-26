2018-12-26T05:55:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Победитель конкурса СУЭК запустил в Кузбассе социальный проект

Лыжные тренировки для детей с ограниченными возможностями с участием собак породы хаски стартовали в Полысаево
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»
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Проект реализован победителем конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания», организованным Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития», проводимому на территориях присутствия компании «СУЭК».

Проект «Четвероногий друг» - это первый комплексный проект социальной адаптации и физических тренировок детей с ограниченными возможностями при помощи собак породы хаски в Кемеровской области. Организатор проекта Татьяна Хардина, занимается разведением и дрессурой ездовых собак породы хаски. Для проведения занятий она предоставила 10 специально подготовленных собак, а также инструкторов - дрессировщиков. Занятия для детей бесплатные и проводятся в сопровождении родителей и волонтеров - учеников ДЮСШ города Полысаево. По словам родителей, дети с большим удовольствием занимаются лыжным бегом вместе с добрыми и общительными хаски. У ребят наблюдается улучшение показателей психического и физического здоровья, развитие речи, моторики. Подобные занятия оказывают помощь в социальной адаптации. Дети приобретают навыки общения с домашними животными, совершенствуют свои двигательные навыки.

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