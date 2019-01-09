Трое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Кузбассе

9 января рано утром в Тисуле в одном из частных домов случился пожар, при котором погибли шесть человек. Трое из них – дети.

Ранним утром 9 января жители дома по улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС. Как оказалось, в одной из половин дома на двух хозяев начался пожар. Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера в 07:56, а уже в 08:13 пожар был полностью ликвидирован.

Когда два подразделения пожарной охраны прибыли на место, из-под крыши частного дома шел дым. Очаг возгорания был оперативно обнаружен и пожар быстро ликвидировали, - об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова. Но, как оказалось, от огня пострадало не только имущество. Пожарные обнаружили в квартире тела трех малолетних детей: 5-летней девочки, 7- летнего мальчика, а также 4-месячной девочки. Кроме того, в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. Все они, кроме 20-летней девушки, являлись родственниками.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание - обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время на месте работает следственная группа, в составе которой следователи криминалисты. Возглавляет следственную группу заместитель руководителя Александр Кустов. Также на месте пожара работают сотрудники МЧС. В рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти потерпевших, причина возгорания.